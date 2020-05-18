رابطة الدوري السعودي تنفي طلب الأندية بإلغاء الموسم الحالي

نفى عبد العزيز الحميدي رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين طلب 11 ناديا من أصل 14 بإلغاء الموسم الجاري.

وقال الحميدي في تصريحات لجريدة الرياضية يوم الإثنين: "في اجتماع مجلس الإدارة الأخير، بحضور ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، تم مناقشة السيناريوهات الخاصة بعودة الدوري ضمن المواعيد المقترحة لذلك".

وأَضاف الحميدي "لم يتم مناقشة إلغاء النسخة الجارية من الدوري في الاجتماع الأخير".

يوم الأحد ذكرت جريدة الوطن السعودية أن 11 ناديا من أصل 14 يطالبون بإلغاء الدوري هذا الموسم بشكل رسمي، رغم الإعلان عن عودة المسابقة في أغسطس المقبل.

وأشارت الجريدة حسب مصادرها إلى أن الاجتماع الذي عقد بين رابطة دوري المحترفين، وممثلي الأندية، والاتحاد السعودي لكرة القدم لم يخرج بنتائج إيجابية.

لكن الحميدي أوضح أن أمر استئناف الدوري "يخضع للمراجعة المستمرة والتدقيق مع الجهات المختصة في مكافحة جائحة كورونا

وأردف "الأولوية القصوى لدى الرابطة والأندية هي سلامة اللاعبين والرياضيين".

وتسلمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين يوم الأحد توصيات أندية الدوري حول المشاكل والعقبات التي تواجههم خلال الفترة المقبلة قبل استئناف الدوري.

وكانت الرابطة قد أمهلت الأندية 48 ساعة لتقديم توصياتهم عقب الاجتماع الذي عُقد الخميس الماضي.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي بعد مرور 22 جولة برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر.

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