علي فتحي يكشف تفاصيل غيابه الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة

الإثنين، 18 مايو 2020 - 01:25

كتب : FilGoal

علي فتحي

كشف علي فتحي لاعب الإنتاج الحربي، سبب غيابه عن الملاعب لفترة طويلة وقت تواجده مع الزمالك بسبب الإصابة.

علي فتحي

النادي : الإنتاج الحربي

الزمالك

وقال علي فتحي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "بدايتي مع الزمالك كانت قوية جدا. لعبت مباراة صن داونز في المجموعات في جنوب إفريقيا، ثم الفوز على الإسماعيلي برباعية في نصف نهائي الكأس، والنهائي أمام الأهلي وفزنا باللقب".

وأضاف "في تلك المباراة بدأت الشعور بألم رهيب، لكنني أكملت اللقاء بحقنة مسكنة بسبب عدم جاهزية محمد ناصف المنضم حديثا. بعد اللقاء أجريت الكشف وأخبروني أنني لا أعاني إلا التهاب في الركبة".

أخبار متعلقة
جمال حمزة يكشف سبب الانضمام لـ الأهلي ولماذا رحل سريعا.. وعودة لم تكتمل إلى الزمالك الرجاء: لم نفاوض الزمالك لضم أحداد بشكل نهائي منافسا الأهلي والزمالك – تقرير: لجنة استئناف الدوري المغربي تقدم مقترحا لاستكمال البطولة حسام حسن يكشف لماذا فشل انتقاله لـ الأهلي والزمالك

فتحي أتبع "ظللت أعالج لفترة طويلة دون جدوى. وكل الكشوفات والأشعات تقول أنني لا أعاني سوى التهاب، إلى أن سافرت لألمانيا وكشف علي بروفيسير يدعى هيرتل، كان من يعالج محمد إبراهيم أيضا من إصابته".

واسرتسل "قال لي نصا (لو كان علاجك في الاتجاه الأيمن، فالأكيد إنك كنت تعالج في الاتجاه الأيسر). كنت أعاني بشدة لدرجة أنني لا أستطيع السير، فقلت له إن كنت بحاجة لعملية أجراحية أرجوك لنجريها".

وأوضح "قلت له أنت لا تتخير كم الضغوطات التي أتعرض لها في مصر. الجماهير كانت تتعجل عودتي خاصة إنني لعبت بشكل جيد فتأملوا تعويضي لرحيل عبد الشافي، وصراحة أنا أعذرهم طبعا".

وأتم "لكنه أخبرني بإن الأمر بسيط ولا يحتاج سوى برنامج علاجي معين. خضعت للبرنامج العلاجي وعدت بعد فترة قليل بالفعل".

علي فتحي انضم لنادي الزمالك عام 2016 قادما من المقاولون العرب. وفاز مع الفريق الأبيض بكأس مصر، قبل أن يصاب ويغيب عن الملاعب حتى فسخ تعاقده عام 2018.

وانضم صاحب الـ28 عاما بداية الموسم الجاري إلى نادي الإنتاج الحربي، وشارك في مباراة وحيدة حتى الآن.

طالع أيضا

قصص الرشوة في التحكيم الإفريقي

حكاية أنجح رياضي أولمبي في تاريخ مصر

أول رد من الأهلي بعد قرارات مجلس الوزراء

صفقة مثيرة بين برشلونة ويوفنتوس

حكاية هدف لا يُنسى لنجم الأهلي

في الدوري الزمالك علي فتحي
نرشح لكم
أخر الأخبار
علي فتحي يكشف تفاصيل غيابه الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة 10 دقيقة | الدوري المصري
جمال حمزة يكشف سبب الانضمام لـ الأهلي ولماذا رحل سريعا.. وعودة لم تكتمل إلى الزمالك 35 دقيقة | الدوري المصري
وكيل صلاح يرد على تصريحات هاني رمزي بخصوص "عرض ريال مدريد" ساعة | أوروبا
في الجول يكشف تواريخ عودة الدوري وفق توصيات اللجنة الطبية لوزارة الرياضة ساعة | الدوري المصري
مثل فرنسا أو هولندا؟ لا ليجا لـ في الجول: لا نفكر في الإلغاء الآن ساعة | أوروبا
المصري: قدمنا دعوى في المحكمة المدنية ضد حسام وإبراهيم حسن ساعة | الدوري المصري
لا ليجا لـ في الجول: هذا موقفنا من تغيير ريال مدريد لملعبه ساعة | أوروبا
لا ليجا تجيب لـ في الجول: هل تقام مباراة خارج إسبانيا بالموسم المقبل؟ ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة" 2 مالك لاريسا: عاملت وردة مثل ابني ولا صحة لما قاله.. وهذا تحديدا ما فعله 3 محمد زيدان: تعجبت مما فعله أبو تريكة.. وجيلنا أقوى كثيرا من الجيل الحالي 4 حوار في الجول - حفيظ دراجي: عن الأفضل في تاريخ مصر.. ونصيحة لـ صلاح ومحرز ونجم الجزائر القادر على تعويض فتحي
قد ينال إعجابك