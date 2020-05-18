علي فتحي يكشف تفاصيل غيابه الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة

كشف علي فتحي لاعب الإنتاج الحربي، سبب غيابه عن الملاعب لفترة طويلة وقت تواجده مع الزمالك بسبب الإصابة.

علي فتحي النادي : الإنتاج الحربي الزمالك

وقال علي فتحي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "بدايتي مع الزمالك كانت قوية جدا. لعبت مباراة صن داونز في المجموعات في جنوب إفريقيا، ثم الفوز على الإسماعيلي برباعية في نصف نهائي الكأس، والنهائي أمام الأهلي وفزنا باللقب".

وأضاف "في تلك المباراة بدأت الشعور بألم رهيب، لكنني أكملت اللقاء بحقنة مسكنة بسبب عدم جاهزية محمد ناصف المنضم حديثا. بعد اللقاء أجريت الكشف وأخبروني أنني لا أعاني إلا التهاب في الركبة".

فتحي أتبع "ظللت أعالج لفترة طويلة دون جدوى. وكل الكشوفات والأشعات تقول أنني لا أعاني سوى التهاب، إلى أن سافرت لألمانيا وكشف علي بروفيسير يدعى هيرتل، كان من يعالج محمد إبراهيم أيضا من إصابته".

واسرتسل "قال لي نصا (لو كان علاجك في الاتجاه الأيمن، فالأكيد إنك كنت تعالج في الاتجاه الأيسر). كنت أعاني بشدة لدرجة أنني لا أستطيع السير، فقلت له إن كنت بحاجة لعملية أجراحية أرجوك لنجريها".

وأوضح "قلت له أنت لا تتخير كم الضغوطات التي أتعرض لها في مصر. الجماهير كانت تتعجل عودتي خاصة إنني لعبت بشكل جيد فتأملوا تعويضي لرحيل عبد الشافي، وصراحة أنا أعذرهم طبعا".

وأتم "لكنه أخبرني بإن الأمر بسيط ولا يحتاج سوى برنامج علاجي معين. خضعت للبرنامج العلاجي وعدت بعد فترة قليل بالفعل".

علي فتحي انضم لنادي الزمالك عام 2016 قادما من المقاولون العرب. وفاز مع الفريق الأبيض بكأس مصر، قبل أن يصاب ويغيب عن الملاعب حتى فسخ تعاقده عام 2018.

وانضم صاحب الـ28 عاما بداية الموسم الجاري إلى نادي الإنتاج الحربي، وشارك في مباراة وحيدة حتى الآن.

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