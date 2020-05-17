لا ليجا لـ في الجول: شعبيتنا كبيرة في مصر دون الحاجة للاعبين مصريين مثل دوريات أخرى

الأحد، 17 مايو 2020 - 23:54

كتب : زكي السعيد

ميسي - مارسيلو - برشلونة - ريال مدريد

تأمل مؤسسة الدوري الإسباني "لا ليجا" في استقدام لاعبين مصريين إلى مسابقتها في المستقبل القريب، لكنها لا تربط ذلك بشعبيتها داخل مصر.

وأجرى FilGoal.com مقابلة مع خوان فوينتيس فيرنانديز مفوض لا ليجا في مصر عبر خيمة في الجول، وناقش خلاله غياب اللاعبين المصريين عن الملاعب الإسبانية.

وصرّح فوينتيس: "حسنا، كلنا نعرف أن ميدو كان موجودا في الدوري الإسباني بموسم 2002\2003 في سيلتا فيجو".

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وأضاف خلال حديثه لـ FilGoal.com: "آمل أن نمتلك لاعبين مصريين قريبا، فهناك الكثير من المواهب والإمكانيات الفنية في مصر، ولذا نأمل أن ينضم إلينا لاعب مصر".

وأوضح: "لكن على الجانب الآخر، هناك شيء أحبه في الجماهر المصرية، وهو أنهم ليسوا في حاجة إلى لاعب مصري في الليجا حتى يكون هناك ملايين المتابعين للمسابقة".

وواصل: "لأن هناك دوريات أوروبية أخرى تحظى بمتابعة كبيرة في مصر لأن هناك لاعب مصري يلعب في هذه الدولة أو أحد أنديتها".

وأتم: "لكننا دون أي لاعب مصري في الأعوام الخمسة عشر الأخيرة صرنا المسابقة الأكثر متابعة في مصر، وهذا أيضا يجعلني أفكر وأصل لاستنتاج أن الليجا قوية للغاية في مصر، لأننا الأكثر متابعة دون لاعبين مصريين في السنوات الأخيرة".

وكان عمرو طارق آخر لاعب مصري ينضم لفريق في الدوري الإسباني قبل 4 سنوات تقريبا لعدة أشهر، دون أن يشارك في أي مباراة قبل أن يبدأ مغامرته في الملاعب الأمريكية.

لتظل تجربة أحمد حسام ميدو على سبيل الإعارة مع سيلتا في 2002\2003 هي الأنجح، إذ قاد الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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الدوري الإسباني لا ليجا
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