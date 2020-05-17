وزارة الرياضة: الاجتماع مع وزيرة الصحة لم يتطرق لمصير الدوري ولكن

الأحد، 17 مايو 2020 - 23:29

كتب : FilGoal

وزيرة الصحة - وزير الرياضة

تحدث محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن اللقاء الذي جمع بين أشرف صبحي وزير الرياضة مع هالة زايد وزيرة الصحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الرياضة "اجتماع الوزير مع وزارة الصحة لم يتطرق تحديدا للحديث عن نقطة عودة الدوري".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة TEN "وزارة الرياضة تدرس كافة الأمور بشكل كامل، وستعرض كل شيء على مجلس الوزراء".

وأجاب محمد فوزي على سؤال (نتفاءل أم نتشاءم بخصوص عودة الدوري؟) قائلا: "لنكن متفائلين في جميع الأحوال".

وأوضح " الحكومة تبذل مجهودا كبيرا لإعادة الحياة بالكامل، وليس فقط لإعادة النشاط الرياضي".

وأتم "الظروف المقبلة ستحدد هل سيعود الدوري أم لا، والقرار في يد الجهات المختصة".

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري فتح الأنشطة الرياضية تدريجيا بداية من منتصف يونيو المقبل، بإجراءات احترازية. (طالع التفاصيل)

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، ويتأهل ثالث الدوري وبطل كأس مصر إلى الكونفدرالية.

وفي حال فوز فريق من الثلاثة الأوائل في الدوري بلقب كأس مصر، يتأهل ثالث الدوري ووصيف الكأس إلى الكونفدرالية.

وفي حال وصول فريقين من الثلاثة الأوائل في الدوري إلى نهائي كأس مصر، يتأهل ثالث ورابع الدوري إلى الكونفدرالية.

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