تقرير: 11 من أصل 14.. أندية الدوري السعودي تطالب بإلغاء الموسم

طالبت معظم أندية الدوري السعودي للمحترفين بإلغاء الموسم الجاري للمسابقة رغم الإعلان عن عودة المنافسات في أغسطس المقبل.

الدوري السعودي توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت جريدة الوطن السعودية أن 11 ناديا من أصل 14 يطالبون بإلغاء الدوري هذا الموسم بشكل رسمي.

وأشارت الجريدة حسب مصادرها إلى أن الاجتماع الذي عقد بين رابطة دوري المحترفين، وممثلي الأندية، والاتحاد السعودي لكرة القدم لم يخرج بنتائج إيجابية.

وذلك رغم إعلان رابطة دوري المحترفين لعودة الحكم المحلي، ومناقشة الاستغناء عن تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، لكن ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم السعودي أوضح أنه لم يتم التطرق خلال الاجتماع إلى إلغاء التقنية.

وشدد المسحل على أن الاتحاد سيستعين بقرار الاتحاد الدولي بشأن استخدام التبديلات الـ5 في حال استئناف الدوري.

وأوضح التقرير أسباب مطالبة الأندية بالإلغاء وهي أنها تحتاج إلى 60 يوما لتجهيز اللاعبين بدنيا، وإخضاعهم لفحوصات فيروس كورونا، ثم العودة إلى التدريبات الجماعية، قبل لعب المباريات الودية مطلع أغسطس.

وتعمل الأندية على التواصل مع اللاعبين والمدربين، وتحديد موعد عودتهم، رغم الصعوبات التي تواجههم خلال توقف حركة الطيران، مع غياب القرارات النهائية حول استئناف المسابقة.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي بعد مرور 22 جولة برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر.

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