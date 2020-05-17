تقرير: 11 من أصل 14.. أندية الدوري السعودي تطالب بإلغاء الموسم

الأحد، 17 مايو 2020 - 12:41

كتب : FilGoal

الأهلي - النصر - الدوري السعودي

طالبت معظم أندية الدوري السعودي للمحترفين بإلغاء الموسم الجاري للمسابقة رغم الإعلان عن عودة المنافسات في أغسطس المقبل.

الدوري السعودي توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت جريدة الوطن السعودية أن 11 ناديا من أصل 14 يطالبون بإلغاء الدوري هذا الموسم بشكل رسمي.

أخبار متعلقة
إسماعيل يوسف: الفوز بالسوبر المصري السعودي سبب تتويج الزمالك بـ5 ألقاب تحديد موعد عودة الدوري السعودي تقرير تونسي: 3 عروض سعودية مغرية لـ علي معلول.. والأهلي حدد موقفه

وأشارت الجريدة حسب مصادرها إلى أن الاجتماع الذي عقد بين رابطة دوري المحترفين، وممثلي الأندية، والاتحاد السعودي لكرة القدم لم يخرج بنتائج إيجابية.

وذلك رغم إعلان رابطة دوري المحترفين لعودة الحكم المحلي، ومناقشة الاستغناء عن تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، لكن ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم السعودي أوضح أنه لم يتم التطرق خلال الاجتماع إلى إلغاء التقنية.

وشدد المسحل على أن الاتحاد سيستعين بقرار الاتحاد الدولي بشأن استخدام التبديلات الـ5 في حال استئناف الدوري.

وأوضح التقرير أسباب مطالبة الأندية بالإلغاء وهي أنها تحتاج إلى 60 يوما لتجهيز اللاعبين بدنيا، وإخضاعهم لفحوصات فيروس كورونا، ثم العودة إلى التدريبات الجماعية، قبل لعب المباريات الودية مطلع أغسطس.

وتعمل الأندية على التواصل مع اللاعبين والمدربين، وتحديد موعد عودتهم، رغم الصعوبات التي تواجههم خلال توقف حركة الطيران، مع غياب القرارات النهائية حول استئناف المسابقة.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي بعد مرور 22 جولة برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر.

اقرأ أيضا

اللجنة الأولمبية تفجر مفاجأة بشأن اتحاد الكرة

تقرير: الاتحاد العربي يرفض اقتراح الإسماعيلي

اتحاد الكرة يجيب عما سيحدث في حال إلغاء النشاط

هل يستأنف منافسا الأهلي والزمالك نشاطهما المحلي؟

جروس: كأس الكونفدرالية مع الزمالك الأقرب إلى قلبي

الدوري السعودي
نرشح لكم
أخر الأخبار
التشكيل - بايرن يعود لكرة القدم بقوته الضاربة 2 دقيقة | أوروبا
اتحاد الكرة: لابد من تضحية مالية لاستئناف الموسم.. ودوري المجموعتين ضد المصلحة العامة 16 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي لـ في الجول: قرارات مجلس الوزراء خطوة إيجابية يجب البناء عليها 23 دقيقة | الدوري المصري
يويفا: سننهي الموسم في أغسطس.. من ألغى بطولة الدوري عليه خوض التصفيات للمشاركة أوروبيا 44 دقيقة | أوروبا
الرجاء: لم نفاوض الزمالك لضم أحداد بشكل نهائي ساعة | مصر
اختفوا في ظروف غامضة - محمد خفاجة.. ناشئ الأهلي الذي رحل عن الزمالك بسبب الصفقات الكثيرة ساعة | الدوري المصري
"لدينا حالة ارتياح".. مصدر بـ اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول خطوات إمكانية استئناف النشاط بعد قرارات مدبولي 2 ساعة | الدوري المصري
رئيس الوزراء يعلن فتح الأنشطة الرياضية تدريجيا من منتصف يونيو 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة" 2 مالك لاريسا: عاملت وردة مثل ابني ولا صحة لما قاله.. وهذا تحديدا ما فعله 3 محمد زيدان: تعجبت مما فعله أبو تريكة.. وجيلنا أقوى كثيرا من الجيل الحالي 4 حوار في الجول - حفيظ دراجي: عن الأفضل في تاريخ مصر.. ونصيحة لـ صلاح ومحرز ونجم الجزائر القادر على تعويض فتحي
قد ينال إعجابك