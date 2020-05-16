جروس: كأس الكونفدرالية مع الزمالك الأقرب إلى قلبي

اختار السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك تحقيق كأس الكونفدرالية الإفريقية مع الفريق الأبيض كاللقب الأقرب إلى قلبه مع كأس سويسرا عام 1994.

جروس أعلن اعتزاله التدريب عن عمر 65 عاما، ليضع نقطة الختام لمسيرة طويلة شهدت مروره على الملاعب المصرية من بوابة الزمالك.

وقال جروس مع صحيفة "لو ماتان" السويسرية: "من بين البطولات التي حققتها، عاطفتي تميل إلى اللقبين الأول والأخيرة".

وأوضح "اللقب الأول عندما حققت كأس سويسرا مع جراسهوبرز عام 1994، والأخير يعود تاريخه إلى 26 مايو 2019 في الإسكندرية، عندما فاز الزمالك بكأس الكونفدرالية بركلات الترجيح".

وأكمل "واجهت أشياء لا تُصدق خلال هذا الموسم في مصر قبل أن نتمكن من رفع الكأس، كنا نلعب في كينيا وأنجولا وتشاد، وفي كل مرة كنا نكتشف أشياء جديدة".

وأتم "كنا نركب الطائرة مثلما يستقل الآخرون الحافلة في سويسرا".

جروس صاحب الـ 65 عاما له تجربة ناجحة ومثيرة مع الزمالك في الفترة ما بين 2018 و2019.

الزمالك توج بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة جروس.

ورفع جروس اللقب الإفريقي الغالي قبل أن يعود من جديد لأهلي جدة في تجربة ثالثة لم يُكتب لها النجاح هذه المرة.

وبدأ جروس مشواره التدريبي عام 1988 مع نادي ويل السويسري.

في سويسرا، تولى جروس مسؤولية تدريب 4 أندية وهم ويل وجراسهوبر ويونج بويز، وبكل تأكيد بازل.

خارج سويسرا، خاض جروس تجربة مع توتنام الإنجليزي في الفترة ما بين 1997 و98، وتجربة مع شتوتجارت الألماني من 2009 لـ 2010.

وحقق جروس طوال مسيرته التدريبية 15 بطولة، كان لـ بازل نصيبب الأسد منها.

ورفع جروس لقب الدوري السويسري 6 مرات من بينهم 4 مع بازل، و2 مع جراسهوبر.

كما حقق لقب كأس سويسرا 5 مرات، من بينهم 4 مع بازل ومرة مع جراسهوبر.

ومع أهلي جدة، حقق جروس ثلاثية الدوري والكأس والسوبر، إلى جانب لقب كأس الكونفدرالية مع الزمالك.

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