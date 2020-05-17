اتحاد الكرة يُجيب.. ماذا سيحدث في حالة إلغاء النشاط في مصر

أجاب محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على سؤال (كيف ستكون قرارات الاتحاد في حال تقرر إلغاء بطولة الدوري؟)

وقال فضل: "في حالة تقرر إلغاء الدوري؟ وقتها ستجتمع اللجنة الخماسية أولا وتدرس كافة الأمور".

وأضاف في تصريحاته مع أون تايم سبورتس "بعدها ستجتمع اللجنة مع كافة الأندية وندرس كل شيء معا ونسمع كافة الآراء".

وتابع "ثم سنصدر القرارات النهائية التي ستكون لصالح الكرة المصرية، قرارات ستكون هي الأقرب للصواب لأنها ستأتي بعد الاستماع لكافة الآراء".

وعن تجهيز اللجنة الخماسية لكل السيناريوهات بخصوص الدوري، قال فضل: "ندرس كل شيء، وأي قرار بشكل عام في أي أمر لن يكون الاتفاق عليه من الجميع بنسبة 100%".

وأوضح "على سبيل المثال; بعض الأندية من وجهة نظرها ستجد أنها تضررت من القرار، وبعض الأندية الأخرى ستجد القرارات في صالحها، هذا منطقي وفي النهاية نحن ندرس القرارات وحيثياتها ثم نتخذها من أجل الصالح العام للكرة المصرية".

وتطرق فضل للحديث عن الملف الطبي الخاص باستئناف الدوري والذي أعده الاتحاد، قائلا: "جهزنا الملف الطبي منذ ما يقرب من شهر ونصف، وعرضنا الأمر بالفعل على وزير الرياضة".

واستكمل " الملف يشمل كل الاحتياطات مثل التي رأيناها في الدوري الألماني، وأمور أخرى زائدة لم تظهر للجميع".

وشرح "أمور مثل الأعداد في غرف خلع الملابس، وتحرك اللاعبين بـ 3 حافلات للملعب وهو ما حدث في الدوري الألماني اليوم ولكنه لم يظهر للجماهير. نحن نتابع لحظة بلحظة كل ما يحدث في أي مسابقة في العالم".

video:1

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

طالع أيضا:

هاني رمزي يحكي كواليس ما جرى في أزمة وردة خلال معسكر المنتخب

لايف في الجول: أحمد حسن يختار أعظم لاعب زامله

وكيل وردة يتحدث عن "الاعتداء" على اللاعب ومستقبله

أحمد حسن يكشف سبب رحيله من الأهلي وانتقاله لـ الزمالك

اختفوا في ظروف غامضة - الليبرو الذي وقع لـ الأهلي بكوب ليمون