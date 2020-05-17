رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية: مدة المجلس الجديد لاتحاد الكرة ستكون عاما واحدا

كشف هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية عن أن مدة مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل بعد الانتخابات ستكون عاما واحدا.

وقال حطب لقناة "أون تايم سبورتس": "القانون واضح ويقول أن مدة أي مجلس منتخب في أي اتحاد رياضي، هي 4 سنوات أو حتى أول دورة أولمبية، أيهما أسبق".

وأوضح "مرت 3 سنوات من مدة اتحاد الكرة في مصر بعدما وفق أوضاعه في 2017 وأبقت عليه الجمعية العمومية، وإلا كان تم اعتباره منحلا وفقا للقانون".

وواصل شرحه "تتبقى سنة تكميلية في مدة مجلس إدارة اتحاد الكرة، وبالتالي مدة المجلس المنتخب الجديد ستكون عاما واحدا، وإذا تم تأجيل الأوليمبياد لـ 2022 نستطيع في هذه الحالة إقامة انتخابات لمجلس مدته 4 سنوات".

وتابع "الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يستطيع مخالفة قانون الرياضة المصري وأن يجبرنا على إقامة الانتخابات لاختيار مجلس مدته 4 سنوات".

وأكمل "رأيي استشاري وغير مُلزم، وعلى كل طرف تحمل مسؤوليته".

وأتم "إذا أقيمت الانتخابات بشكل مخالف للقانون سيتم الطعن عليه مبدئيا في مركز التسوية والتحكيم، حتى الوصول للمحكمة الرياضية الدولية".

ما سبب المشكلة؟

ينص قانون الرياضة أن مدة أي مجلس منتخب في أي اتحاد رياضي، هي 4 سنوات أو حتى أول دورة أولمبية.

تأجيل دورة طوكيو من 2020 إلى 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا، تسبب في تخبط كبير في التفسير، حيث ترى بعض الأطراف ومنها المرشحين في الانتخابات المقبلة أن المجلس المقبل من حقه البقاء لدورة كاملة، فيما تفسر أطراف أخرى بأن المجلس المزمع انتخابه في سبتمبر المقبل عليه أن يدير اتحاد الكرة حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية فقط، قبل إجراء انتخابات جديدة.

وفي الوقت الحالي، تدير اتحاد الكرة لجنة مؤقتة تم تعيينها بعد استقالة مجلس هاني أبو ريدة على خلفية الفشل في كأس أمم إفريقيا، ومن المنتظر أن تنتهي مدة اللجنة التي يرأسها عمرو الجنايني بنهاية شهر يوليو المقبل.

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