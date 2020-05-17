تقرير مغربي: الاتحاد العربي يرفض مقترح الإسماعيلي بتتويج 4 أبطال لكأس محمد السادس

الأحد، 17 مايو 2020 - 11:50

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

زعم تقرير مغربي أن الاتحاد العربي لكرة القدم رفض مقترحا قدمه الإسماعيلي باعتبار رباعي نصف نهائي البطولة أبطال لها، وتوزيع منحة الفائز بالتساوي بينهم.

وقال موقع Le360 المغربي إن الاتحاد العربي رفض مقترح الإسماعيلي رسميا.

وأضاف التقرير المغربي على لسان مصدر بالاتحاد، أنه مصر على إكمال النسخة الحالية، في انتظار القرارين المصري والمغربي بشأن استئناف النشاط.

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وكذلك يرفض الاتحاد العربي أيضا صرف منح التأهل إلى المربع الذهبي للأندية الأربعة، إذ يرغب في معرفة مصير النسخة الحالية قبل اتخاذ أي قرار.

ويجمع نصف النهائي الأول بين الإسماعيلي والرجاء المغربي، وانتهى لقاء ذهابه بفوز الدراويش 1-0، فيما لم تقم مواجهة ذهاب نصف النهائي الآخر بين الشباب والاتحاد السعوديين.

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