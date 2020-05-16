اختفوا في ظروف غامضة - محمد خلف.. الليبرو الذي وقع لـ الأهلي بكوب ليمون ورحل بعد إلغاء مركزه

السبت، 16 مايو 2020 - 17:58

كتب : عمرو عبد المنعم حسام نور الدين

محمد خلف - لاعب الأهلي السابق

تعرض عماد النحاس لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي ثم تكررت مرة أخرى، وكان على الأهلي البحث عن مدافع يجيد اللعب في مركز الليبرو لتعويض غيابه.

شادي محمد يشارك في مركز الليبرو، لكن مانويل جوزيه يريد ضم لاعب الليبرو هو مركزه الأساسي.

اتجهت أنظار الأهلي إلى الدرجة الثانية، بالتحديد إلى نادي النصر ليضم مدافعه محمد خلف.

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وبالفعل أصبح محمد خلف لاعبا في الأهلي في موسم 2008/2009.

اختفوا في ظروف غامضة.. سلسلة يقدمها لكم FilGoal.com يوميا في شهر رمضان عن مجموعة من لاعبي الأهلي والزمالك الذين انضموا لقطبي الكرة المصرية ولم يحالفهم الحظ في المشاركة، وبعد الرحيل اختفوا تماما عن أعين جماهير كرة القدم في مصر.

ليعود FilGoal.com ويلقي عليهم الضوء ويسرد لكم قصتهم مع كرة القدم وأين اختفوا بعد الرحيل عن الأهلي والزمالك وأين هم الآن.

وضيف هذه الحلقة هو محمد خلف لاعب الأهلي السابق.

وتواصل FilGoal.com للحديث مع محمد خلف عن كواليس انتقاله للأهلي والفترة التي قضاها مع القلعة الحمراء ولماذا رحل.

وكل ما يلي جاء على لسان محمد خلف في حواره مع FilGoal.com.

البداية

"لعبت عدة مواسم مع نادي النصر إلى أن وصلت للفريق الأول وقدمت مستوى مميز للغاية وبسب متابعة أندية الدوري الممتاز للاعبي الدرجة الثانية تلقيت 7 عروض وقتها.

"وبدأت مفاوضات نادي الزمالك معي وعقدت جلسة مع مسؤولي الأبيض ولم يكن الأهلي وقتها تحدث معي".

"لم أمانع الانتقال للزمالك وطلبت منهم التفاوض مع النصر، ورفضت التوقيع على أي عقود أو استمارات رغبة، وبعدما لم يتم الاتفاق بين الناديين".

"قررت إدارة النصر بيعي للعرض الأعلى ماديا".

الانتقال للأهلي

"ثم دخل الأهلي على خط المفاوضات وجلست مع عدلي القيعي".

"خلال جلستي مع عدلي القيعي قدم لي كوبا من عصير الليمون وقال لي اشرب اليمون ووقع على العقود".

"لا أعرف ماذا حدث جعلني أوقع العقود على بياض دون أي تفكير، وسألته بشكل دعابي كيف حدث ذلك فأخبرني أن اسم الأهلي له وقع السحر ويجعل أي لاعب غير قادر على مقاومته".

"وأكد لي أيضا أن إدارة النادي سوف تقدر جيدا موقفي وهو ما حدث معي بالفعل، وفي اليوم الثاني حضر محمود الخطيب ومعه عدلي القيعي وهادي خشبة لمقر نادي النصر لإنهاء الصفقة، والخطيب تحدث معي وقتها بشكل ممتاز".

"في هذه الفترة كان عماد النحاس في ألمانيا للعلاج من إصابته والأطباء توقعوا عدم استمراره في الملاعب بسبب تكرار الإصابة، وكان شادي محمد يلعب بدلا منه في مركز الليبرو.

"وفي أول يوم لي في النادي عقد جوزيه معي جلسة مطولة وشاهدنا سويا لقطات الفيديو التي كانت وراء التعاقد معي وأكد لي إنه ينتظر مني الكثير".

الصدمة

"بنهاية الموسم رحل جوزيه وتولى حسام البدري المهمة الفنية في الأهلي، وكان حديثه منصبا على أمر واحد وهو التخلص من تركة مانويل جوزيه وتغيير طريقة اللعب وإنه ليس مسؤولا عن صفقات المدرب البرتغالي وإنه لن يعتمد على خطة 3-5-2 وسوف يلعب بطريقة 4-4-2، ما يعني إلغاء مركز الليبرو".

"حاولت التأكيد للبدري أنني في الأساس لاعب وسط وشاركت في مركز الليبرو خلال موسمي الأخير فقط قبل انتقالي للأهلي لكنه لم يمنحني فرصة للمشاركة".

"كانت تحدث معي أمورا غريبة، وفي لقاء ودي أمام الاتحاد الليبي دفع بي في مركز الظهير الأيمن وأديت بشكل مميز، وفي المباراة التالية استبعدني تماما، وهنا أدركت أنه لا يرغب في مشاركتي وطالبت بالرحيل".

"كنت أمتلك وقتها عرضا من الإسماعيلي ورفضت كل محاولات البقاء في الأهلي، وفي النهاية وافق الأهلي على رحيلي إلى الدراويش ولعبت 6 شهور معهم شاركت خلالهم في 12 مباراة".

"الإسماعيلي طلب التعاقد معي بشكل نهائي لكن الأهلي رفض ذلك وأكد على ضرورة فتح صفحة جديدة واستمراري مع الفريق ولكن شيئا لم يحدث".

"قبل غلق الانتقالات تم الاستغناء عني وانتقلت إلى الترسانة ومنه إلى المقاولون العرب، ولعبت مباريات قوية وكان لي دورا في الفوز على الأهلي، وسيد عبد الحفيظ تحدث معي وقتها وتعجب من أسباب رحيلي عن النادي بعد الأداء الجيد الذي قدمته خلال هذه المباريات".

"وبعد اعتزالي كرة القدم اتجهت لمجال التدريب وحاليا أشغل منصب المدير الفني لفريق الشباب في نادي النصر، وكنا نسير بشكل مميز للغاية قبل توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا".

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