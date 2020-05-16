لايف في الجول - أحمد حسن: "عند جوزيه" سبب رحيلي عن الأهلي.. وانضممت للزمالك من أجل كأس العالم

كشف أحمد حسن أسطورة الكرة المصرية عن سبب رحيله عن الأهلي، وانضمامه إلى نادي الزمالك.

وقال أحمد حسن في تصريحات خلال (لايف في الجول): "احترمت تعاقدي مع الأهلي حتى اللحظة الأخيرة. لم أجلس مع مسؤولي الزمالك إلا بعد انتهاء الدوري احتراما للأهلي وجماهيره".

واستدرك "لكن حدثت مفاوضات هاتفية قبلها، وهو أمر طبيعي للاعب باسمي ينتهي تعاقده دون التجديد أن تصله عروض. وصلني عروضا من الزمالك والمصري وفرق غيرهما".

الصقر واصل "مانويل جوزيه علم بالأمر واتخذ قرارا (بالعند) بأنني لن أستمر مع الأهلي بسبب مفاوضاتي مع الزمالك. رغم أنه يفترض مدرب محترف ويعلم أن تلك الأمور طبيعية، لكن توقيعي للزمالك لم يحدث إلا بعد رحيلي عن الأهلي بأيام احتراما لهم".

وانتقل عميد لاعبي العالم للحديث عن فترته مع الزمالك قائلا "انتقلت إلى الزمالك بهدف الحفاظ على مكاني في منتخب مصر والوصول إلى عمادة العالم، وعلى أمل اللحاق بكأس العالم 2014".

وأتم "أعتز بفترتي مع الزمالك. ذهبت للزمالك وحققت معهم بطولة كأس مصر، لكن التوقفات في تلك الفترة وإلغاء الدوري لم يسمحا لي بتحقيق كل طموحاتي مع الفريق".

أحمد حسن لعب مع الزمالك خلال الفترة من 2011 وإلى 2013. حقق معهم لقب كأس مصر لعام 2013، قبل أن يعلن اعتزاله بشكل رسمي.

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