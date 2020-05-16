لايف في الجول – أحمد حسن: بركات أعظم لاعب زاملته.. وشارة المنتخب لـ فتحي طالما تواجد

يرى أحمد حسن أسطورة الكرة المصرية، بأن محمد بركات نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق هو أعظم لاعب زامله خلال مسيرته.

وقال أحمد حسن في تصريحات خلال (لايف في الجول): "بالنسبة لي، محمد بركات هو أعظم لعبت معه. لاعب يمكنك تشكيله كما تريد في في الملعب".

وأضاف "متميز دفاعيا، ورائع هجوميا ومؤثر. ويمكنه اللعب في أي مركز تحتاجه فيه".

عميد لاعبي العالم انتقل للحديث عن مشكلة شارة قيادة منتخب مصر في فترة سابقة، فقال "دائما ما أقول بأن أحمد فتحي طالما تواجد في المنتخب، فإن شارة القيادة من حقه".

وأضاف "ليس للأقدمية فقط، لكن لسماته الشخصية أيضا. بعد أحمد فتحي يمكننا الحديث عن الأمر وحول من يستحق الشارة".

وأيضا رد أحمد حسن على اتهام زكي عبد الفتاح مدرب حراس المنتخب السابق بأنه تهرب من أحد المباريات، فقال "زكي عبد الفتاح خرج واتهمني قبل ذلك بالهروب من مباراة موزمبيق. أقول له حين تكذب، اختار كذبة يمكن تصديقها".

واسترسل "مصر كلها تعلم أنني أحب اللعب حتى لو بنصف قدم. تعرضت لقطع في الرباط الصليبي مع المنتخب وكنت أرفض الخروج من الملعب في أحد المرات".

أخيرا، تحدث أحمد حسن عن الجيل الحالي من المنتخب وما ينقصهم، فقال "الجيل الحالي ينقصه الروح والترابط وإنكار الذات. وأن يكون النجم هو الفريق، وينقصهم قائد طبعا مع مساعدة فنية من خارج الخطوط لدعم دور القائد".

أحمد حسن هو القائد التاريخي لمنتخب مصر، والذي لعب دوليا خلال الفترة من 1995 إلى 2013. إذ شارك في 184 مباراة دولية كأثر لاعب يشارك مع منتخب بلاده دوليا في التاريخ، وسجل 33 هدفا.

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