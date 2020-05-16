دربي الرور – إلغاء رقم 4 بسبب الكراهية

كعادتهم الألمان منظمين لأبعد الحدود. وهكذا أيضا أسماء الفرق الألمانية، بإمكانكم أن تعرف من خلالها كل المعلومات الأساسية عن كل فريق.

شالكه 04 – ماينز 05 ودورتموند 09 تلك هي الأسماء المختصرة. اسم شالكه بالكامل مثلا هو نادي شالكه 04 لكرة القدم بجيلسنكيرشن.

من الاسم تعرف أن النادي يقع في مدينة جيلسنكيرشن، وأن النادي تأسس عام 1904. وهكذا أيضا دورتموند 09 تأسس 1909 وماينز تأسس عام 1905.

دربي الرور

وبين أندية ألمانيا يوجد ما يصنف بين أكثر الدربيات عنفا في العالم. دربي الرور بين بروسيا دورتموند وشالكه، والذي تستأنف به البطولة نشاطها بعد توقف إجباري دام لمدة شهرين بسبب جائحة كورونا.

دورتموند وشالكه ينتميان لمدينتين مختلفتين. دورتموند في دورتموند وشالكه في جيلسينكيرشن، والمدينتان يربطهما نهر الرور ولا يفصل بينهما سوى 15 كم.

لهذا سمي الدربي بدربي الرور نسبة إلى النهر الواقع بينهما، ولعداوة الفريقين أسبابها التي بدأت منذ نشأة الفريقين.

دورتموند وشالكه متشابهان لأبعد الحدود. ربما أنهما مماثلان تماما وليسا فقط متشابهين. كلاهما نشأ في فترة واحدة ولا يفصلهما سوى 4 سنوات، كلاهما كانا لخدمة عمال مناجم الفحم الذين أنشأوا الناديين، وكلاهما اتخذ الأحمر لونا لقميصهم في البداية.

"في المدرسة تعلمنا أن الطرفين المتشابهين لا يتجاذبان بل يتباعدان ويكرهان بعضهما البعض، ودورتموند يشبه شالكه ولا عجب أو شك في ذلك". هكذا برر أولي هيسي مؤلف كتاب "جول! قصة الكرة الألمانية" سبب العداوة بين الفريقين.

الرواية المنتشرة لسبب الكراهية بين الفريقين هي أن أدولف هتلر الزعيم النازي الألماني كان مشجعا لشالكه، وأنه كان يدعم الفريق الأزرق.

يقول جمهور دورتموند إن هتلر أعدم العديد من مشجعي دورتموند وعزل رئيس الفريق لأنه كان يوزع المنشورات المعارضة له على جمهور النادي.

ربما يكون هتلر قد عزل رئيس دورتموند بالفعل، لكن من الصعب أن يكون سبب العزل هو كونه رئيسا لدورتموند أو لأن هتلر مشجع لشالكه، ولكن للقرار أسبابه السياسية بكل تأكيد.

جمهور الفريق الأصفر يدعم روايته بأن تلك الفترة كانت تشهد تفوقا كبيرا لشالكه سواء في الألقاب أو بالمواجهات المباشرة.

هتلر ولد في 29 يونيو 1921 وتولى الحكم في 2 أغسطس 1934 واستمر في منصبه حتى توفى في 30 أبريل 1945.

مواجهات الفريقان في تلك الفترة شهدت تفوقا كاسحا لشالكه. المباراة الأولى بتاريخ 3 مايو 1925 انتهت بفوز شالكه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

في أول 19 مباراة بين الفريقين في الفترة من 1925 وحتى 1944، فاز شالكه في 17 مباراة وتعادلا في مباراة، فيما فاز بروسيا دورتموند بمباراة وحيدة كانت قبل الأخيرة بتلك الفترة بتاريخ 14 نوفمبر 1943 بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

مات هتلر في 1945 وتبدل الحال من بعدها، دورتموند أصبح صاحب اليد العليا لفترة طويلة، حتى أصبحت نتائج الفريقين متقاربة تماما.

لكن هل أن كل ذلك يعني صحة رواية تسبب هتلر في تلك العداوة؟

نادي شالكه لم يقف صامتا أمام تلك الرواية، بل رد عليها بقوة.

أصدر شالكه بيانا رسميا ومدعما بالصور والوثائق، ليؤكد أن تفوق شالكه في تلك الفترة لا علاقة له بهتلر، وأن النادي لا يمت بصلة بالزعيم النازي من الأساس.

حسب شالكه، فإن تفوقهم بتلك الفترة لا يرجع إلا لأنهم كانوا أصحاب الكرة الأجمل والأكثر تطورا.

بوابة 4

لا يمكننا التسليم بصحة أو كذب أي رواية من السابقتين بشكل كامل، لكن المؤكد أن جمهور كل فريق يكن عداوة كبيرة للأخر.

دربي الرور أكثر دربيات العالم شراسة، وانعكس ذلك في المظهر التالي.

جمهور دورتموند يكره كل ما يتعلق بشالكه، يكره اللون الأزرق ويحرمه على لاعبيه، ويكره أيضا رقم (4) الذي يرمز لعدوهم.

ورغم أن ملعب "سيجنال إيدونا بارك" بين أفضل ملاعب العالم، ورغم أن جمهور دورتموند دائما ما يضرب صورا جميلة في التشجيع، لكن حين يتعلق الأمر بالعدو فلا مكان للتسامح.

جمهور وإدارة بروسيا دورتموند يحظرون استخدام الرقم (4) في ملعب سيجنال إيدونا بارك.

حين تذهب لسيجنال إيدونا بارك وتود حجز التذاكر للقاء، فبإمكانك حجز التذاكر من الشباك رقم 1، رقم 2، رقم 3 أو رقم 5، لكنك لن تجد رقم 4 أبدا.

إدارة دورتموند ألغت الرقم 4 الذي يرمز إلى شالكه في ترقيمها لشبابيك تذاكر ملعب سيجنال إيدونا بارك، ليكون ذلك اعترافا ضمنيا بقطع أي أواصل صلة قد تربطهم بالغريم.

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