بيان رسمي - وزارة الرياضة تنفي إلغاء الموسم الكروي في مصر

نفت وزارة الشباب والرياضة المصرية صحة التقارير التي أشارت إلى إلغاء الموسم الكروي في مصر بكل مسابقاته.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا جاء فيه: "تنفي وزارة الشباب والرياضة كل ما تم تداوله من أخبار مؤخرا بشأن إلغاء الدوري العام لكرة القدم بجميع أقسامه".

وأضاف البيان "أو إلغاء النشاط الرياضي بشكل كامل، ونوضح بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن".

وشددت الوزارة "نطالب الجميع بتحري الدقة في تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات".

من جانبه كتب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ندرس مع وزارة الصحة كافة الإجراءات الاحترازية الملزمة في حال استئناف أي نشاط رياضي أو فتح مؤسسة رياضية للعرض على لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يخص جائحة كوورنا".

وأتم "وفي حال وجود أي قرار سوف يعلن رسميا من خلال مجلس الوزراء".

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