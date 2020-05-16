هدف لا ينسى - وائل القباني لـ في الجول: منافسي قال لي "معندكش دم" بعد "السبعاية"

بهدوء أعصاب يحسد عليه، راوغ وسجل كأبرع مهاجم، هدف لا ينسى لأن "السبعاية" نادرا ما تراها في منطقة الجزاء، لكن تقدم الزمالك بثلاثية جعل وائل القباني يفعل ما يحلو له أمام مرمى أسوان.

هدف لا ينسى - الحلقة 23

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31 أكتوبر 2003.. الزمالك وأسوان

كان الفريق الأبيض يعيش فترة مجد غير عادي، فبعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي والبطولة العربية واقتناص لقب الدوري في الجولة الأخيرة، بدأ حملة الدفاع عن اللقب في موسم 2003-2004 بخمسة انتصارات متتالية وحان الدور على مواجهة أسوان في استاد القاهرة.

زار عبد الحليم علي شباك فريق الجنوب وتبعه تامر عبد الحميد وحازم إمام وفي الدقائق الأخيرة وإثر ركلة ركنية، لم يفوت وائل القباني الفرصة ليسجل هدفا لا ينسى.

يروي مدافع مصر الأسبق لـFilGoal.com "الكرة (قلشت) من مدحت عبد الهادي أثناء محاولته التسديد إثر الركلة الركنية، فجاءتني ووجدت أمامي سيد حنفي والحارس وليد إبراهيم، وهما من أبناء الزمالك".

وواصل وائل "بحكم مركزي كمدافع (بهوش وارقص) كثيرا، تخيل الأمر حين يكون أمام مرمى المنافس، يكون الأمان أكثر، خاصة أن المباراة كانت محسومة لصالحنا. اتخذت القرار فور استلامي للكرة حين وجدت المدافع والحارس (باعوا نفسهم)".

ويكمل القباني "زملائي وأعضاء الجهاز الفني بعد الهدف قالوا: ايه البرود ده. بعد فترة قابلت سيد حنفي ومازحته فقال لي: بصراحة انت معندكش دم. قالي لي ماذا كنت سأفعل غير محاولة منعك من التسديد، فقلت له أنت لم تخطئ. كلما رأيته يضحك إذا ذكرته بالهدف. أما وليد إبراهيم، كنا نعمل معا في اتحاد الشرطة ونمزح كثيرا وأقول له: هتسكت ولا افكرك بالجول؟".

وأضاف "دائما أتذكر الهدف لأن كل من يقابلني يحدثني عنه، كيف لمدافع يسجل هدفا مثل هذا، مهاجمون كثر لا يحرزون بهذه الطريقة (التوقيفة والترقيصة والحطة والهدوء وإحساس المتعة كأنك بتلعب بلاي ستيشن)".

رائعة القباني في شباك أسوان كانت الأولى من خمسة أهداف له في موسم 2003-2004 الذي حافظ فيه الزمالك على لقب الدوري.

أحرز أمام إنبي، وسجل هاتريك في شباك الاتحاد.

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