بالصور - الكرة تعود للحياة بثوب غريب

ملعب فارغ صامت، كمامات في كل مكان، مسافة كبيرة بين كل فرد وآخر، أدوات تعقيم تملأ الاستاد.

شاهد بالصور كيف تغيرت كرة القدم بسبب فيروس كورونا مع استئناف الدوري الألماني.

دورتموند يستضيف شالكه في مستهل الجولة 26 للدوري الألماني الذي يعود بعد غياب أكثر من شهرين.

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