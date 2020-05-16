كيلليني: راموس وجه ضربة معلم لـ صلاح في نهائي الأبطال.. لكن كاد يكسر ذراع الأخير

لا تقتصر السيرة الذاتية لجورجيو كيلليني المدافع المخضرم ليوفنتوس على مسيرة اللاعب التي جعلته ضمن أفضل المدافعين الإيطاليين على الإطلاق، لكنه يبدي رأيه في كثير من الزملاء والمنافسين الذين مر بهم عبر مشواره.

سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد

فبعدما كشفت صحف إيطالية هجومه على زميليه السابقين ماريو بالوتيللي وفيليبي ميلو، صحيفة آس الإسبانية سربت جزءا من كتاب كيلليني يتحدث فيه عن قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس.

وقال كيلليني:"إنه أفضل مدافع في العالم. يقولون عنه مندفع، ليس تكتيكيا على الإطلاق، وأن الأهداف الثمانية أو العشرة التي يستقبلها الفريق كل موسم تكون بسبب أخطائه، أن لديه قدرات فنية ويستطيع اللعب كمهاجم، وهو العكس بالنسبة لي".

وواصل كيلليني "راموس يمتلك خاصيتين دونا عن أي لاعب آخر. يعرف كيف يكون حاسما في المباريات الكبيرة، وبتدخلات غير منطقية على الإطلاق، والتي تصيب منافسيه. التدخل على (محمد) صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا كان ضربة معلم".

واستمر "لطالما قال إنه لم يتعمد إصابة صلاح، لكن في 9 مرات من أصل 10 حين تقع على الأرض مثلما فعل يجازف بكسر ذراع منافسه. القوة المتمثلة في وجوده مذهلة. بدون راموس، أبطال مثل (رافاييل) فاران، (داني) كارباخال ومارسيلو يبدون كتلاميذ في مدرسة. فجأة يتراجعون. يصبح دفاع ريال مدريد هشا".

وأتم "لو كان موجودا في (سانتياجو) برنابيو، لم يكن ليخسر الإسبان أمام أياكس بثلاثة أهداف. كنت سأراهن بأي مال على ذلك".

في نهائي الأبطال موسم 2017-2018 منح راموس فريقه أفضلية بعد تدخل على صلاح أصاب الأخير في كتفه ولم يقدر المصري على إكمال المباراة وهو في أوج مستواه.

وانتهت المباراة النهائية في ملعب كييف بأوكرانيا بتتويج ريال مدريد باللقب للمرة 13 في تاريخه بإسقاط ليفربول بنتيجة 3-1.

ولطالما تحدث راموس عن الواقعة بصفة المدافع عن نفسه، نافيا نيته إصابة صلاح أو حتى التدخل عليه بقوة.

وتسببت الإصابة في ابتعاد صلاح عن أول مباراة لمصر في كأس العالم 2018 والتي خسرها الفراعنة في الدقائق الأخيرة بهدف أمام أوروجواي.

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