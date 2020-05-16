المراجعة النهائية.. أهم ما تود معرفته عن الدوري الألماني قبل استئنافه

بعد أن أصبح بشكل رسمي الدوري الأول في العودة بعد التوقف الإجباري بسبب جائحة كورونا، صار الدوري الألماني هو الأهم لمتابعي كرة القدم في العالم.

وأخيرا، تعود كرة القدم من بوابة الدوري الألماني، فماذا ينتظرنا في بوندسليجا؟

أولا، لنلق نظرة على جدول الترتيب..

حامل اللقب في آخر 7 مواسم والبطل التاريخي بايرن ميونيخ يتصدر بـ55 نقطة بعد لعب 25 جولة من أصل 34.

لكن المنافسة شرسة هذا الموسم، دورتموند يحل ثانيا بـ51 نقطة ولايبزيج ثالثا بـ50 نقطة، وبوروسيا مونشنجلادباخ رابعا بـ49 نقطة.

الرباعي الأول يتأهل لدوري أبطال أوروبا، أما بالنسبة للتنافس على مقعدي الدوري الأوروبي فبين الخامس باير ليفركوزن (47 نقطة)، الذي يطمح بالطبع للدخول في المراكز الأربعة الأولى، والسادس شالكه صاحب الـ37 نقطة، والملاحق من قبل فولفسبورج وفرايبورج صاحبي الـ36 نقطة وهوفنهايم صاحب الـ35 نقطة.

في المؤخرة، يحتاج بادربورن صاحب الـ16 نقطة وفيردر بريمن صاحب الـ18 نقطة لمعجزة كي يلحقا بأول مراكز النجاة (المركز الـ15) التي يحتلها ماينز بـ26 نقطة.

أما فورتونا دوسلدورف صاحب المركز الـ16 فلديه 22 نقطة، ومن المفترض أن يواجه ثالث الدرجة الثانية حال أنهى الدوري في نفس المركز في مباراتين فاصلتين تحدد من فيهما سيلعب في البوندسليجا الموسم المقبل.

أهم المباريات المقبلة

الجولة 26 والتي ستشهد عودة البطولة، ستشهد دربي الرور بين دورتموند وشالكه.

أما الجولة 27، فبها مواجهة نارية بين جلادباخ وباير ليفركوزن.

في الجولة 30، مباراة القمة بين دورتموند وبايرن، فيما يواجه بايرن ليفركوزن في الجولة 31.

صراع الهداف

محتدم على أشده، روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن يتصدر القائمة بـ25 هدفا، ويليه موهبة لايبزيج تيمو فيرنر صاحب الـ21 هدفا.

الثلاثي الأول يكمله جناح دورتموند جادون سانشو صاحب الـ14 هدفا.

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