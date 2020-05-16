إصابة شقيقين بالقسمين الثاني والرابع بفيروس كورونا

السبت، 16 مايو 2020 - 10:54

كتب : رضا السنباطي

أحمد وحمادة الشرقاوي

أصيب حمادة الشرقاوي حارس مرمى شبان أسيوط بالدرجة الرابعة، وشقيقه أحمد الشرقاوي قائد فريق جمهورية شبين بالدرجة الثانية، بفيروس كورونا.

وقال حمادة الشرقاوي لـFilGoal.com: "يوم الثلاثاء الماضي ذهبنا لمستشفى الحميات لأن والدتي مريضة بالغدة الدرقية وشقيقة والدتي هي من اقترحت ذهابنا لمستشفى الحميات بشبين".

"ذهبنا فقط للاطمئنان على والدتي، ولم يظهر علينا أي أعراض، ولكن قامت المستشفى بعمل تحليل لي وشقيقي وظهرت العينة إيجابية وتم عمل تحليل لوالدي أيضا وظهرت سلبية العينة".

أخبار متعلقة
لتفادي كورونا.. الأهلي يصمم كمامات خاصة للعاملين في النادي بشكتاش يعلن إصابة 8 أشخاص بفيروس كورونا سكاي: إصابة مدير فيورنتينا الرياضي بفيروس كورونا

وكشف "حاليا نحن في الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بشبين وحالتنا مستقرة وأحافظ على تدريباتي داخل الغرفة".

وأكد "كل 5 أيام سيتم عمل تحليل حتى تظهر العينة سلبية".

وتعد حالة الشقيقين هي الحالة الرابعة للإصابة بفيروس كورونا في الوسط الكروي المصري، داية من وليد عبد الله مدرب حراس المدينة المنورة وهادي جمعة بنادي شبان بني سويف، ووفاة محمد عبده مدرب حراس نادي بدر.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

وزارة الرياضة توضح موقف الموسم الكروي

الإسماعيلي يصدر بيانا حول بيع باهر ولاعبين آخرين

وردة يكشف كواليس "التعدي عليه"

رضا سيكا: هذا ما حدث في الـ6-1

زيدان يكشف كواليس شجاره مع غالي قبل أمم إفريقيا 2010

فيروس كورونا في الدرجة الثانية
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيل توريرا: اللاعب يريد العودة إلى إيطاليا 10 دقيقة | أوروبا
فيلم في الجول - الـ6-1.. أبطال المباراة من الأهلي والزمالك يكشفون أسرار الحلم والكابوس 14 دقيقة | وثائقي في الجول
هدف لا ينسى - وائل القباني لـ في الجول: منافسي قال لي "معندكش دم" بعد "السبعاية" 26 دقيقة | تقرير في الجول
دربي الرور – إلغاء رقم 4 بسبب الكراهية ساعة | أوروبا
المراجعة النهائية.. أهم ما تود معرفته عن الدوري الألماني قبل استئنافه ساعة | أوروبا
وزارة الرياضة تشكل لجنة طبية في إطار محاربة فيروس كورونا ساعة | مصر
تقرير: ساني قد يترك سيتي خلال أشهر ساعة | أوروبا
كيلليني: راموس وجه ضربة معلم لـ صلاح في نهائي الأبطال.. لكن كاد يكسر ذراع الأخير 3 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة" 2 كواليس مثيرة عن أبو تريكة.. "نام في المسجد ومعه 750 ألف جنيه من الزمالك لأنه يريد الأهلي" 3 مالك لاريسا: عاملت وردة مثل ابني ولا صحة لما قاله.. وهذا تحديدا ما فعله 4 حوار في الجول - حفيظ دراجي: عن الأفضل في تاريخ مصر.. ونصيحة لـ صلاح ومحرز ونجم الجزائر القادر على تعويض فتحي
قد ينال إعجابك