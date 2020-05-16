بيان رسمي من الإسماعيلي حول بيع ثلاثي الفريق

أصدر نادي الإسماعيلي، بيانا رسميا حول شائعات رحيل باهر المحمدي قائد الفريق.

ونفي النادي الإسماعيلي على لسان إبراهيم عثمان رئيس النادي، ما قيل حول نية النادي في التفريط في باهر المحمدى قائد الفريق، إضافة للثنائي الشاب عبد الرحمن مجدى ومحمد صادق وغيرهم ممن يمثلون القوام الأساسي للفريق هو عارٍ تماما عن الصحة.

البيان أكد أيضا على أن ما تم تداوله عبر عبر وسائل الإعلام، سواء التليفزونية أو المقروءة أو الإليكترونية في هذا الشأن، لا يمت للحقيقة بصلة، ويستهدف ضرب استقرار النادي.

ويرى عثمان بأن هؤلاء اللاعبين، يمثلون القوام الأساسي للنادي، ولذلك فلا غنى عنهم أبدا.

وجاء نص بيان الإسماعيلي كالتالي:

صرح المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة بأن ماتردد حول نية النادي في التفريط في باهر المحمدى قائد الفريق إضافة للثنائي الشاب عبد الرحمن مجدى ومحمد صادق وغيرهم ممن يمثلون القوام الأساسي للفريق هو عارٍ تماما عن الصحة، مؤكدا بأن ما تم تداوله عبر عبر وسائل الإعلام سواء التليفزونية أو المقروءة أو الإليكترونية في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة ويستهدف ضرب استقرار النادي .

وأضاف عثمان بأن هؤلاء اللاعبين ومعظم العناصر ضمن صفوف الفريق تم تمديد عقودهم لفترات طويلة سعيا للاستفادة من قدراتهم في تحقيق الإضافة الفنية للفريق، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة متمسك بجهود جميع لاعبيه الذين يمثلون القوام الأساسي مهما كانت الاغراءات وذلك ضمن السياسة التي تشمل إعادة بناء الفريق الذي تكبد النادي مبالغ كبيرة في تكوينه والصبر على اللاعبين حتى يتحقق النضج الفني والذهني، بحيث يكونوا قادرين على المنافسة على الصعيدين المحلي والخارجي واسعاد جماهير الدراويش .

وواصل بأنه سيتم السماح بحصول بعض اللاعبين على فرص احتراف في الخارج شريطة تحقيق بطولة غائبة عن النادي الاسماعيلي منذ سنوات طويلة، وذلك من أجل إسعاد جماهير الدراويش المتعطشة لتحقيق تلك البطولة خاصة وأنها تساند اللاعبين بكل قوة في الفترات الأخيرة برغم غياب البطولات .

وأردف عثمان بأنه يعى تماما عالم الاحتراف الذي يشهده الوسط الكروى لكن الهدف الأهم والأسمى هو إسعاد الجماهير وذلك من خلال تحقيق نتائج مميزة على كافة الأصعدة .

وطالب الناظر جماهير النادى الواعية بضرورة الإلتفاف حول الفريق وعدم الالتفات لتلك الشائعات والتي تهدف في المقام الأول محاولة هز الإستقرار الذي ييفرضه مجلس الإدارة.

يذكر أن نادي الإسماعيلي وصل إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال (البطولة العربية). وقد فاز الدراويش ذهابا على الرجاء البيضاوي بهدف، قبل أن يتأجل لقاء الإياب في المغرب بسبب تفشي فيروس كورونا.

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