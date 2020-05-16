تقرير مغربي يكشف: "دورة رباعية" قد تكون الحل لاستكمال دوري أبطال إفريقيا

السبت، 16 مايو 2020 - 10:39

كتب : FilGoal

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

قال تقرير مغربي إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يفكر في إجراء دورة رباعية في بلد محايد، لحسم دوري أبطال إفريقيا.

وتوقفت البطولة عن الدور نصف النهائي، والذي سيجمع الأهلي بالوداد المغربي، والزمالك بالرجاء المغربي كذلك.

وقال تقرير إذاعة "راديو مارس" إن أعضاء كاف ناقشوا عددا من المقترحات، بينها إجراء دوري بين الـ4 فرق في بلد محايد.

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وفي وقت سابق، أفاد تقرير صحيفة (le360) المغربية أن إمكانية نقل نهائي دوري الأبطال من الكاميرون إلى رواندا أصبحت أقوى بعد إلغاء الدوري الكاميروني الأسبوع الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعد رواندا من أقل الدولة الإفريقية التي أعلنت عن عدد حالات إصابة بكورونا.

وأوضح التقرير أن أعضاء لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي كانوا قد وضعوا احتمال نقل المباراة إلى رواندا، حتى في حال عدم إلغاء الدوري الكاميروني، لأنها البلد الأقل إصابة بكورونا بين الدول الإفريقية.

كاف في حالة انتظار لما ستؤول إليه الأمور في البلاد الإفريقية، وهو الأمر الذي حال دون وضع تواريخ جديدة حتى الآن لمباريات نصف نهائي دوري الأبطال.

وأسند الاتحاد الإفريقي في وقت سابق إدارة نهائي دوري الأبطال هذا العام للكاميرون.

وتقرر تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا.

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