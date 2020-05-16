تشكيل دربي الرور – موهبة أمريكية تبدأ لأول مرة.. وسانشو وجوتزه على دكة دورتموند

أعلن بروسيا دورتموند عن تشكيله لمباراة الجولة 26 من الدوري الألماني والذي يستأنف اليوم بعد توقف إجباري دام شهرين بسبب جائحة كورونا، لمباراته ضد شالكه في دربي الرور.

تشكيل دورتموند ضم الموهبة الشابة، الأمريكي جيوفاني رينا، الذي يبدأ للمرة الأولى رفقة أسود فيستفاليا، في ظل تواجد إرلينج هالاند قائدا للهجوم.

وفي نفس الوقت، يجلس ماريو جوتزه وجادون سانشو على دكة الفريق في مباراته التي يستهدف فيها الوصول للنقطة 54 ومواصلة منافسة بايرن ميونيخ على لقب الدوري حيث يحتل المركز الثاني حاليا.

وأتى تشكيل المدرب لوسيين فافر كالتالي..

حراسة المرمى: رومان بوركي

الدفاع: مانويل أكانجي – ماتس هاملز – لوكاس بيتزك – أشرف حكيمي

الوسط: رافائيل جيريرو – توماس ديلاني – محمود داهود – جيو رينا – جوليان براندت

الهجوم: إرلينج هالاند

أما شالكه، ومدربه ديفيد فاجنر فخير البدء بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: ماركوس شوبرت

الدفاع: ساليف ساني – ماتيا ناستازيتش – جونجو كيني – باستيان أوتشبيكا

الوسط: جان كلير توديبو - ويستون ماكيني – سوات سيردار – دانييل كاليجوري – أمين حاريت

الهجوم: بينيتو رامان

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