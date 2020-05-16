وكيل توريرا: اللاعب يريد العودة إلى إيطاليا

السبت، 16 مايو 2020 - 14:10

كتب : FilGoal

بول بوجبا - توريرا - أرسنال - مانشستر يونايتد

كشف بابلو بينتانكور وكيل أعمال لوكاس توريرا لاعب أرسنال أن الأخير ربما يقضي شهوره الأخيرة مع الفريق اللندني الذي انضم له في 2018 قادما من سامبدوريا.

لوكاس توريرا

النادي : أرسنال

أرسنال

وقال بينتانكور لموقع توتوميركاتوويب الإيطالي:"لوكاس كان يمر بفترة سيئة بسبب رؤية فنية للفريق، ثم مر الأمر، لكنه تعرض لإصابة، لحسن الحظ ليست بالسوء الذي توقعناه".

وواصل "لقد تعافى تماما، أعتقد أنه سيكون متاحا في سوق الانتقالات. علي أن أتحدث مع أرسنال. اللاعب سيحب العودة إلى إيطاليا، لكن علينا القول إن أرسنال عامله بشكل رائع".

أخبار متعلقة
فيلم في الجول - الـ6-1.. أبطال المباراة من الأهلي والزمالك يكشفون أسرار الحلم والكابوس هدف لا ينسى - وائل القباني لـ في الجول: منافسي قال لي "معندكش دم" بعد "السبعاية" دربي الرور – إلغاء رقم 4 بسبب الكراهية المراجعة النهائية.. أهم ما تود معرفته عن الدوري الألماني قبل استئنافه

وشارك توريرا (24 عاما) في 33 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين وأرسل تمريرة حاسمة.

لكن عدم مشاركته بصفة أساسية باستمرار مع المدرب ميكيل أرتيتا قد يعجل برحيله عن فريق المدفعجية.

ويمتد عقد توريرا مع أرسنال إلى 2023.

وقضى اللاعب المنتمي لأوروجواي 3 مواسم في إيطاليا ارتدى فيها قميصي سامبدوريا وبيسكارا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

دربي الرور - إلغاء الرقم 4 بسبب الكراهية

كل ما تود معرفته عن الدوري الألماني قبل استئنافه

كيلليني: راموس وجه ضربة معلم لصلاح

إصابة شقيقين بالقسم الثاني والرابع بكورونا

تقرير: كاف يفكر في دورة رباعية لحسم لقب الأبطال

بيان للإسماعيلي عن موقف ثلاثي الفريق

توريرا أرسنال
نرشح لكم
أخر الأخبار
نجم الزمالك ضيف حلقة السبت من "رامز مجنون رسمي" 52 دقيقة | مصر
ومن غير السفاح هالاند.. دورتموند يتقدم على شالكه واحتفال يليق بالتباعد الاجتماعي ساعة | أوروبا
رئيس لجنة وزارة الرياضة الطبية لـ في الجول: قدمنا تصورا شاملا حول استئناف النشاط من عدمه ساعة | الدوري المصري
كاف يصرف مكافآت دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ساعة | إفريقيا
بالصور - الكرة تعود للحياة بثوب غريب ساعة | أوروبا
انتهت - دورتموند (4) -(0) شالكه 2 ساعة | أوروبا
الأهلي: عبد الحفيظ يبعد لاعبي الفريق عن الإعلام 2 ساعة | مصر
تشكيل دربي الرور – موهبة أمريكية تبدأ لأول مرة.. وسانشو وجوتزه على دكة دورتموند 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا - لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة" 2 كواليس مثيرة عن أبو تريكة.. "نام في المسجد ومعه 750 ألف جنيه من الزمالك لأنه يريد الأهلي" 3 مالك لاريسا: عاملت وردة مثل ابني ولا صحة لما قاله.. وهذا تحديدا ما فعله 4 محمد زيدان: تعجبت مما فعله أبو تريكة.. وجيلنا أقوى كثيرا من الجيل الحالي
قد ينال إعجابك