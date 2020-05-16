وكيل توريرا: اللاعب يريد العودة إلى إيطاليا

كشف بابلو بينتانكور وكيل أعمال لوكاس توريرا لاعب أرسنال أن الأخير ربما يقضي شهوره الأخيرة مع الفريق اللندني الذي انضم له في 2018 قادما من سامبدوريا.

لوكاس توريرا النادي : أرسنال أرسنال

وقال بينتانكور لموقع توتوميركاتوويب الإيطالي:"لوكاس كان يمر بفترة سيئة بسبب رؤية فنية للفريق، ثم مر الأمر، لكنه تعرض لإصابة، لحسن الحظ ليست بالسوء الذي توقعناه".

وواصل "لقد تعافى تماما، أعتقد أنه سيكون متاحا في سوق الانتقالات. علي أن أتحدث مع أرسنال. اللاعب سيحب العودة إلى إيطاليا، لكن علينا القول إن أرسنال عامله بشكل رائع".

وشارك توريرا (24 عاما) في 33 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين وأرسل تمريرة حاسمة.

لكن عدم مشاركته بصفة أساسية باستمرار مع المدرب ميكيل أرتيتا قد يعجل برحيله عن فريق المدفعجية.

ويمتد عقد توريرا مع أرسنال إلى 2023.

وقضى اللاعب المنتمي لأوروجواي 3 مواسم في إيطاليا ارتدى فيها قميصي سامبدوريا وبيسكارا.

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