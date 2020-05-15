محمد زيدان يكشف كواليس شجاره مع حسام غالي قبل أمم إفريقيا 2008

كشف محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق كواليس شجاره مع حسام غالي قائد الأهلي السابق قبل بطولة أمم إفريقيا 2008.

وقال زيدان: " دخلت في شجار مع حسام غالي قبل بطولة أمم إفريقيا 2008 لا أتذكر سبب الواقعة وقتها".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة القاهرة والناس " كانت مجرد نرفزة ملعب خلال التدريبات، ولم يصل الأمر لاشتباك بالأيدي".

وتابع "ولكنه كان اشتباكا لفظيا بيني وبين غالي والكل تدخل وقتها".

وأكمل حديثه قائلا: "علاقتي جيدة جدا بـ غالي ولكنه من اللاعبين أًصحاب الدم الحامي، لا يُحب أن يخسر في أي مباراة أو أي تدريب".

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

جديد أزمة حمدي النقاز

كيف حقق الأهلي 660 مليون جنيه في 4 سنوات؟

هل تعرف من هو زميل صلاح الذي حرمته الديوان من الاستمرار في الزمالك؟

عقبة جديدة قد تعرقل عودة الدوري الإنجليزي

نادر السيد يُجيب.. لماذا لعب في الأهلي