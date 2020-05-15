محمد زيدان يكشف كواليس شجاره مع حسام غالي قبل أمم إفريقيا 2008

الجمعة، 15 مايو 2020 - 21:59

كتب : FilGoal

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كشف محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق كواليس شجاره مع حسام غالي قائد الأهلي السابق قبل بطولة أمم إفريقيا 2008.

وقال زيدان: " دخلت في شجار مع حسام غالي قبل بطولة أمم إفريقيا 2008 لا أتذكر سبب الواقعة وقتها".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة القاهرة والناس " كانت مجرد نرفزة ملعب خلال التدريبات، ولم يصل الأمر لاشتباك بالأيدي".

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وتابع "ولكنه كان اشتباكا لفظيا بيني وبين غالي والكل تدخل وقتها".

وأكمل حديثه قائلا: "علاقتي جيدة جدا بـ غالي ولكنه من اللاعبين أًصحاب الدم الحامي، لا يُحب أن يخسر في أي مباراة أو أي تدريب".

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