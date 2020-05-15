تحت الأضواء – رضا سيكا لـ في الجول: رفضت الأهلي رغم طلب صالح سليم.. وهذا ما حدث في لقاء 6-1

الجمعة، 15 مايو 2020 - 21:22

كتب : أحمد شاكر

تحت الأضواء - رضا سيكا

هنا أخبرنا نجوم الكرة إما أن تخبرنا بالحقيقة أو ترفض الإجابة على السؤال نريد حقيقة ما حدث وما تشعر به فقط.

الحلقة السابعة مع لاعب الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق رضا سيكا.

هل فاوضك الأهلي من قبل؟

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بالتأكيد في موسم 2000-2001 اللاعب الوحيد الذي اجتمع معه صالح سليم ومحمود الخطيب وطاهر أبو زيد وعدلي القيعي.

لكنني رفضت الانتقال للأهلي لأنني لست أهلاويا.

صالح سليم كان مدير مكتب الأمير محمد عبد الله الفيصل في ذلك الوقت في لندن وكان السبب في انتقالي لأهلي جدة لأن الأمير محمد كان رئيس النادي السعودي آنذاك.

أسوأ موسم لك؟

لا يوجد موسم أقول عنه سيئ عندما قررت الاعتزال كان لدي الكثير من العروض ولكنني رفضت وكل المواسم التي لعبت فيها ظفرت ببطولات.

أسوأ مدرب في مسيرتك؟

محمود سعد في الزمالك كان أهم شيء عنده يشرك أبناء النادي فقط حتى لو كنت لاعبا لمنتخب مصر.

أضعف من زاملته في الدفاع؟

لا أقول أضعف ولكن أقل مستوى وكان أكثر من مدافع في الزمالك مثل محمود محمود ومحمد صديق كانا أقل في المستوى مني أنا وبشير التابعي ومدحت عبد الهادي.

كنت لاعبا في ذلك الوقت لمنتخب مصر والمدافع الوحيد المحترف بمليون و600 ألف دولار لأهلي جدة.

كنت أفضل وأغلى مدافع في مصر.

مدرب اشتبكت معه؟

محمود سعد بسبب عدم العدل وتسبب في أن يجبره كابرال مدرب الزمالك على الرحيل.

كنا نستعد للقاء لاتسيو ووضع تشكيل اللقاء وأراد فرضه على كابرال وأخرجني من التشكيل أنا وحسام وإبراهيم حسن.

كابرال رفض وحدثت مشكلة بينهما وأخرجه من المعسكر وكانت أزمة كبيرة.

لاعب تعمدت ضربه؟

أيمن منصور.

في أي لقاء يجمع بين الزمالك والإسماعيلي كان يضرب بقوة وكنت أتعارك معه كثيرا.

شخص لم يكن يحبك؟

حازم إمام وتامر عبد الحميد كانا لا يحبان أن ألعب معهما في أي لقاء في الزمالك.

كانا يقولان للمدرب إنني أفسد اللعب.

أضعف فريق واجهته؟

فريق يُدعى الحي العربي السوداني كنت مع الإسماعيلي وكنا نخاف ممنهم ولكن فوجئنا بإننا انتصرنا عليه 8-0.

كانت مباراة سهلة للغاية واعتذروا حتى عن خوض لقاء العودة.

أصعب مهاجم واجهته؟

لم يكن هناك، كنت أفضل من أي مهاجم واسألوا أي من واجهني.

مدافع كنت لا تحب طريقة لعبه؟

أي لاعب لا ينفذ التعليمات كنت أشعر بضيق منه خاصة في الإسماعيلي لأنني كنت قائدا للفريق.

إسلام الشاطر في ذلك الوقت كان يتمسك بالكرة كثيرا فكنت أتعمد ضربه وكان يشتكيني للإدارة.

لاعب تحداك؟

حسام حسن حينما كان في الأهلي وأنا في الإسماعيلي كان دائما يعدني إنه سوف يسجل ولم ينجح، كنا نفوز.

في المباريات كنت أنا من أكلف بمراقبته.

لكن يظل حسام حسن أفضل مهاجم في تاريخ مصر.

مدافع لا تحب أدائه حاليا؟

أيمن اشرف.

الأهلي يعتمد عليه كمدافع وهو في الأصل ظهير أيسر وحينما يلعب يصبح نقطة ضعف كبيرة للأهلي.

هل لعبت مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة 6-1 وأنت مصاب؟

نعم هذا حقيقي.

كان من المفترض أن ألعب 15 دقيقة فقط وبعد ذلك كان من المقرر أن يتم استبدالي بين شوطي المباراة.

لكن حدثت أزمة كبيرة في غرفة خلع الملابس وبعض اللاعبين اشتبكوا مع بعضهم البعض والمدرب لم يستطع أن يفكر جيدا وأكملت المباراة.

وبمناسبة الحديث عن تلك المباراة أقول إن تلك المباراة الأهلي يتحدث عنها دائما ليغطي على إنجاز الزمالك بالفوز بـ7 بطولات في موسم واحد.

الأهلي حصد البطولات بعدما جلب لاعبي الإسماعيلي.

ماذا كنت ستصبح لو لم تكن لاعب كرة؟

ضابط شرطة.

موقف لا تنساه مع الجمهور؟

أي مباراة مع الزمالك كان الجمهور يقول: "لجل النبي لعبولنا سيكا والنبي".

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