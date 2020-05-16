العامري: الزمالك يتحرك من أجل نادي القرن؟ أهلا وسهلا.. أبارك لجماهير الأهلي على اقتراب ذكرى اللقب

السبت، 16 مايو 2020 - 01:28

كتب : FilGoal

صالح سليم - لقب نادي القرن

لا يشغل العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، باله بتحرك نادي الزمالك بشكل قانوني من أجل "استرداد" لقب نادي القرن.

وقال العامري فاروق: "أزمة نادي القرن؟ كل التهنئة لجماهير الأهلي، لأنه بعد 5 أيام من الآن ذكرى تتويج الأهلي بلقب نادي القرن".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة أون تايم سبورتس "الأهلي هو نادي القرن، وليس نحن من أعلنا ذلك، ولا نشغل بالنا بأي أمور أخرى".

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وعقب العامري على (الزمالك تحرك قانونيا من أجل لقب نادي القرن؟) قائلا: "أهلا وسهلا. لا نشغل بالنا بذلك".

وأكمل حديثه قائلا: " الأهلي هو نادي القرن، ونسعى لحصد لقب القرن التالي أيضا".

وأعلن الزمالك بشكل رسمي تحركه بشكل قانوني من أجل استرداد لقب نادي القرن. (طالع التفاصيل)

وأوضح هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك في وقت سابق سبب تحرك الزمالك في الوقت الحالي، مشيرا إلى "

قيادات الاتحاد الإفريقي اختلفت الأيام الحالية عن عهد الرئيس السابق عيسى حياتو وبدون شك نثق في القيادة الحالية بعد ما حدث معنا في أزمة السفر لقطر قبل لقاء الترجي في السوبر الإفريقي".

وأضاف هاني زادة حديثه "القيادات الحالية للاتحاد الإفريقي ورأيي الشخصي أفضل بكثير من القيادات السابقة".

وأتم "اللجنة الحالية سوف تجتمع وبعد الانتهاء من كل الخطوات المذكورة والتأكد من قوة موقفنا سنلجأ للمحافل الدولية".

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