وزارة الشباب والرياضة تكشف عن المشروعات المقترحة للاستخدام المجتمعي لاستاد القاهرة

ناقش أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة، الدراسة المبدئية المتعلقة بمجموعة من المشروعات الاقتصادية والخدمية المقرر تنفيذها داخل الهيئة في الفترة المقبلة.

وكان عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قد وجه بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها.

واستعرضت الدراسة، المشروعات المقترحة التي تخدم النواحي الاجتماعية والرياضية والترفيهية والصحية استنادا على الإطار العام لتلك المشروعات والتي ترتكز على خلق فرص استثمارية مميزة تعمل على إعلاء صورة الاستاد عالميا.

ويأتي ذلك من خلال تقديم خدمات رياضية وترفيهية للمواطنين، والعمل على تنمية موارد هيئة استاد القاهرة.

وتشتمل الدراسة على مقترح إنشاء فرع لـ The Club داخل هيئة الاستاد، للاستفادة من المساحات الخالية بالهيئة، بالإضافة لإنشاء نادي للفروسية وفندق ومبنى تجاري ومركز ثقافي ومكتبة للشباب ومركز تدريب ومركز طبي.

ووجه وزير الشباب والرياضة بسرعة الانتهاء من وضع خطة متكاملة لتخطيط المساحات والمشروعات المقترح إنشائها داخل هيئة استاد القاهرة الرياضي، للبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

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