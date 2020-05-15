وزارة الشباب والرياضة: عودة 225 رياضيا من العالقين في الخارج

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عودة 225 رياضيا من العالقين بالخارج وجاري إنهاء إجراءات عودة 214 آخرين من العالقين في السعودية وأمريكا.

وصرح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بعودة جميع أبنائها من الرياضيين العالقين بالخارج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات من أجل عودة ما يقرب من 214 رياضيا من العالقين في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية".

وواصل "أتابع مع كافة الوزارات المعنية بالدولة، إجراءات عودة الرياضيين العالقين، القيادة السياسية لا تبخل في تقديم كافة أنواع الدعم لشباب مصر داخليا وخارجيا، وتحرص على عودة الجميع والحفاظ على صحتهم وسلامتهم".

ووجه الرياضيون الموجودون حاليا في الحجر الصحي الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الاهتمام بعودة كافة أبناء مصر العالقين في الخارج، وإن ما تم يعبر عن مدى حرص الدولة المصرية على حياة أبناءها وأمنهم وسلامتهم.

ووجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإدارة العامة للعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة بحصر كافة الأعداد الخاصة بالرياضيين العالقين بالخارج مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية، وإنهاء إجراءات عودتهم في أسرع وقت ممكن من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بهذا الشأن.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

هدف لا ينسى - صاروخ سمير كمونة في نهار رمضان

سبب غريب يبعد مدرب أوجسبورج عن فريقه في عودة الدوري الألماني

ميسي غير متفائل بمستقبل برشلونة في دوري الأبطال

إسماعيل يوسف يروي جلسته مع السعيد قبل التوقيع للزمالك

أيمن أشرف يروي ماذا فعل في الزمالك وتحديه بعض أعضاء إدارة الأهلي

الزمالك يعيد فتح ملف نادي القرن