أيمن اشرف: أتمنى بقاء رمضان صبحي في الأهلي.. وخسارة ألا يخلد صالح جمعة اسمه في التاريخ

الجمعة، 15 مايو 2020 - 01:31

كتب : FilGoal

وصول لاعبي الأهلي إلى استاد القاهرة لمباراة الزمالك - أيمن أشرف

يتمنى أيمن أشرف لاعب الأهلي بقاء رمضان صبحي في صفوف الفريق الأحمر عقب نهاية إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وتحدث أيمن أشرف لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة قائلا: "أتمنى بقاء رمضان صبحي معنا بكل تأكيد".

وعن صالح جمعة قال: "صالح لاعب جيد جدا وأحبه كثيرا، خسارة ألا يخلد اسمه في تاريخ الأهلي".

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وأشاد أيمن أشرف بمصطفى محمد لاعب الزمالك وقال: "مهاجم جيد ويسبب الإرهاق لأي مدافع هو مازال صغير في السن وأمامه الكثير ليقدمه".

وعن عدم مشاركته في كأس العالم 2018 قال: "توقعت أنا وشيكابالا ومحمود حمدي "الونش" المشاركة في لقاء السعودية بعد تأكد الإقصاء من البطولة لكننا لم نشارك بعد قرار هيكتور كوبر المدرب".

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