أيمن أشرف: لقاء الترجي في نهائي إفريقيا كان كالحرب.. ولاعبو الأهلي والزمالك أخطأوا بعد السوبر

قال أيمن أشرف لاعب الأهلي إن لقاء الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل موسمين هو الذكرى الأسوأ له ووصفه بالحرب.

وتحدث أيمن أشرف لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة قائلا: "هذه أسوأ ذكرى لي مع الأهلي المباراة كانت كالحرب".

وأضاف "هشام محمد تعرض لاعتداء قبل المباراة وكان جمهور الترجي يلقي قنابل صوتية طوال اللقاء".

وعن رأيه فيما حدث في لقاء السوبر الأخير من اشتباكات بين لاعبي الأهلي والزمالك قال: "الكل مخطئ".

وواصل "يجب أن نظهر بشكل جيد حتى حال الهزيمة وحديثي هنا على كلا الفريقين، ليست لدي مشكلة في الهزيمة بل في الشكل الذي ظهرنا عليه نحن أصدقاء في النهاية في منتخب مصر وسبق لنا اللعب سويا حينما كنا خارج الأهلي والزمالك".

وعن التغلب على ماميلودي صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قال: "كنت أتمنى الفوز عليه في جنوب إفريقيا لقد أضعنا الكثير من الفرص".

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