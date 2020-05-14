إيتو: لا يوجد نقاش.. أنا أفضل من دروجبا وضيوف

الخميس، 14 مايو 2020 - 22:40

كتب : FilGoal

صامويل إيتو - كأس أمم إفريقيا 2019 - أمم إفريقيا

رد صامويل إيتو لاعب منتخب الكاميرون السابق بقوة على تصريحات السنغالي الحاجي ضيوف بأنه كان أفضل مهاجم إفريقي ويليه الإيفواري ديديه دروجبا.

وقال إيتو: "حتى لو شقيقي ضيوف كان مخمورا قليلا حينما تحدث في الأمر، فما قاله ليس محل نقاش".

وشدد "ضيوف ودروجبا لم يصلا لمستواي أو يصبحا أفضل مني، وهذا ليس لأنني أقول ذلك بل لأنه واقع، أردت أن أكون رقم واحد دائما وكنت كذلك طوال مسيرتي".

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وفي سياق آخر قال إيتو أن أفضل مهاجم شاهده هو البرازيلي رونالدو.

وأضاف "لدي احترام وإعجاب كبير لرونالدو".

أما عن أفضل اللاعبين في العالم حاليا فأجاب إيتو "ليونيل ميسي وكيليان مبابي الذي سيتألق أكثر مع السنوات المقبلة".

وعن أفضل مثلث هجومي أتم المهاجم الكاميروني حديثه "من الصعب الاختيار لكنني سأختار ميسي ورنالدينيو ورونالدو الظاهرة".

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