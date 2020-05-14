الحكومة البريطانية تفتح الباب أمام استكمال الدوري الإنجليزي

أعطت الحكومة البريطانية الموافقة على استكمال الدوري الإنجليزي في شهر يونيو المقبل بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونتج عن الاجتماع الذي جمع بين المديرين التنفيذين لأندية الدوري الإنجليزي واتحاد كرة القدم ومسؤولي الحكومة البريطانية، الموافقة على استكمال الدوري الإنجليزي.

وقال أوليفر دودن وزير الدولة للثقافة الرقمية والإعلام والرياضة في إنجلترا: "اليوم كان اللقاء بيننا إيجابيا وناقشنا خطط استئناف نشاط كرة القدم في البلاد".

وأضاف "اتفقنا جميعا على أننا لن نمضي قدما إلى الأمام إلا إذا كان الأمر آمنا بالنسبة للجميع، بما في ذلك سلامة وصحة اللاعبين والمدربين وموظفي الأندية".

وأكمل "الحكومة بالفعل فتحت الباب أمام عودة كرة القدم في شهر يونيو المقبل".

وواصل "الأمر الآن متروك للمسؤولين عن كرة القدم للموافقة على الخطط الموضوعة لاستكمال المسابقات ووضع اللمسات الأخيرة عليها".

وأتم تصريحاته "ستوصل الحكومة وخبرائنا الطبيون تقديم التوجيه والدعم لكل أطراف اللعبة قبل أي قرار نهائي سيصدر لتنفيذ الخطط الموضوعة لاستكمال نشاط كرة القدم".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وقبل 9 جولات من نهاية المسابقة.

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