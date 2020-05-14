تقرير تونسي: ساسي حسم الجدل حول مستقبله.. وتحدث مع مسؤولي الزمالك

حسم فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك ومنتخب تونس مستقبله مع الفارس الأبيض، وذلك بعد ربط اسمه بالرحيل عن النادي.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وكشفت صحيفة (الصريح) التونسية وفقا لمصادرها الخاصة عن تمسك فرجاني ساسي بالبقاء في الزمالك.

ساسي تحدث مع مسؤولي الزمالك وأكد لهم تمسكه بالبقاء في الفريق وأنه "يرفض التفاوض في أي عرض"، وفقا للصحيفة التونسية.

ولا يرغب ساسي في مناقشة أي عرض إلا بإذن من إدارة الزمالك ومرتضى منصور رئيس النادي، وأنه "متمسك بالبقاء في الزمالك"، وفقا لمصادر الصريح.

وكشفت تقارير تركية في وقت سابق رغبة نادي يني ملطية سبور في التعاقد مع ساسي. (طالع التفاصيل)

ونفى الزمالك عن طريق أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة، في أكثر من مناسبة، وصول أي عروض رسمية لأي لاعب في صفوف الفريق.

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ساسي صاحب الـ 28 عاما يمتد عقده مع الزمالك حتى 2021.

النجم التونسي انضم للقلعة البيضاء في 2018 بعد رحيله عن النصر السعودي.

وشارك ساسي في 23 مباراة هذا الموسم مع الزمالك، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

ورفع ساسي لقب كأس الكونفدرالية والسوبر الإفريقي وكأس مصر والسوبر المصري مع الزمالك.

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