تقرير تركي: ملطية سبور يرغب في التعاقد مع فرجاني ساسي

الجمعة، 08 مايو 2020 - 18:31

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الزمالك

زعمت صحيفة yeniakit التركية برغبة نادي يني ملطية سبور التركي في التعاقد مع النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن النادي التركي يستمر في وضع خطط موسم الانتقالات المقبل، لرغبته في بناء شكل جديد للفريق خلال الموسم المقبل.

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نادي يني ملطية سبور يراقب فرجاني ساسي، ويرغب في التعاقد معه، وفقا للتقرير التركي، ولكنه لم يتحرك بشكل رسمي حتى الآن ولم يدخل في مفاوضات مع الزمالك، ولكنه "قد يتحرك قريبا".

ساسي صاحب الـ 28 عاما يمتد عقده مع الزمالك حتى 2021.

النجم التونسي انضم للقلعة البيضاء في 2018 بعد رحيله عن النصر السعودي.

وشارك ساسي في 23 مباراة هذا الموسم مع الزمالك، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

ورفع ساسي لقب كأس الكونفدرالية والسوبر الإفريقي وكأس مصر والسوبر المصري مع الزمالك.

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