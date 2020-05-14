تقرير: يونايتد يرفع درجة اهتمامه بـ كوليبالي

رفع مانشستر يونايتد الإنجليزي اهتمامه بالمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي، من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل.

وذكر موقع Le 10 Sport الفرنسي أن يونايتد أصبح مهتما بشكل أكبر بالمدافع السنغالي، وسيحاول بقوة التعاقد معه والفوز بخدماته.

ورغم أن التقارير تشير إلى أن نابولي غير مستعد لتقليل سعر كوليبالي، إلا أن يونايتد يرى أنه قادرا على ضم اللاعب.

ويريد نابولي مبلغ 110 مليون يورو من أجل التخلي عن كوليبالي، السعر الذي قد يقل عند بيع المدافع السنغالي.

ولن يجد يونايتد سهولة في ضم كوليبالي في ظل رغبة عدة أندية أخرى في التعاقد معه مثل ليفربول وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأيضا نيوكاسل يونايتد الذي يرغب في التعاقد مع كوليبالي ليكون أولى صفقات النادي مع ملاكه الجدد بعد اكتمال عملية بيع النادي لصندوق الاستثمار السعودي.

ولم يشارك كوليبالي البالغ من العمر 28 عاما مع نابولي هذا الموسم سوى في 15 مباراة فقط بسبب الإصابة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

هل تعرف من هو خليفة أبو تريكة الذي انضم لـ الأهلي بمكالمة غير متوقعة؟

تفاصيل اجتماع الخطيب مع فايلر

إصابات بالجملة في بيشكتاش بفيروس كورونا

تصريحات مثيرة من خالد الغندور

حلقة جديدة مع "تاريخ الأهلي" في كرة السلة