فيديو في الجول – مجدي عبد الغني كما لم تره من قبل وبعيدا عن ركلة جزاء 90

الخميس، 14 مايو 2020 - 18:09

كتب : محمد المحمودي

مجدي عبد الغني

دائما ما ارتبط اسم مجدي عبد الغني بركلة جزاء منتخب مصر أمام هولندا في كأس العالم 1990.

هكذا صدر نفسه المشهد، لكن تلك الركلة التاريخية، دائما ما خبئت ورائها صورة أخرى للاعب وسط عصري أجاد التسجيل بكل الطرق.

مجدي عبد الغني هنا يتحدث عن نسخة لاعب الوسط الرائعة، والتي ربما لا تعرفها عنه.

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شاهد الفيديو من هنا.

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