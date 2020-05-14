سكاي: اجتماع بين قادة أندية الدوري الإنجليزي واللاعبين الرفضين العودة للتدريبات

الخميس، 14 مايو 2020 - 16:44

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي الممتاز

يستعد لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز الذين لا يرغبون في العودة للتدريبات للحديث مع قادة أنديتهم قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص العودة للتدريبات خلال الأسبوع المقبل. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وأشار التقرير إلى أنه بعد شهرين من البقاء في المنزل، يرغب عدد كبير من اللاعبين في العودة للعمل، لكن بعضهم يظن أنه من المبكر جدا أن يفكروا حول اللعب مرة أخرى حينما يموت الآلاف بشكل يومي.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد عقدت اجتماعا مع قادة الفرق وممثلي رابطة اللاعبين المحترفين للحديث عن مخاوفهم وكذلك تم عرض بروتوكول العودة للتدريبات الجماعية خلال الأسبوع المقبل.

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وسيتحدث القادة مع اللاعبين في أنديتهم حول المعايير التي وضعت لجعل ملاعب التدريبات آمنة قدر الإمكان.

وأبدى بعض اللاعبين مخاوفهم من العودة للعب في حين أن بعضهم يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي أو الربو أو مشاكل في القلب وغيرها.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت يوم الأربعاء وفقا لشبكة سكاي، لن تكون إجبارية بل اختيارية. ولن يجبر أي لاعب للعودة لرياضة المحترفين سوى باختياره.

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