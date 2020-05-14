يويفا: لسنا مهتمين بإلغاء الدوري في فرنسا وهولندا.. وهذا ما يهمنا

الخميس، 14 مايو 2020 - 12:06

كتب : FilGoal

يويفا

تحدث أليكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي عن موقف يويفا من إلغاء الدوري الفرنسي والهولندي، وشكل بطولة اليورو المقبلة.

انتشار فيروس كورونا أثر على كرة القدم في أوروبا والعالم أجمع مما أدى إلى توقف كل المنافسات الرياضية في الشهرين الماضيين.

وقال تشيفيرين: "الاتحاد الأوروبي لا يولي أهمية لإنهاء الدوري الفرنسي أو إلغاء الدوري الهولندي، ما يهمنا الفرق التي ستشارك في البطولات القارية الموسم المقبل".

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وأضاف في تصريحات لشبكة beINSPORTS يوم الخميس "ليس هناك نية لإلغاء دوري الأبطال والدوري الأوروبي".

وشدد "ولكن الإلغاء قد يحدث إن اضطررنا لذلك".

وتابع "لدينا طرق وخطط لإنهاء الموسم الحالي وسنلعب المباريات المتبقية دون جمهور".

وأتم"سنحافظ على الفكرة الأساسية لنظام بطولة أوروبا 2020 والمدن المستضيفة الــ12".

البطولة تأجلت لتقام في صيف 2021.

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