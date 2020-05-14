فيديو في الجول - كيف يعيش أجانب الدوري؟ بيكلي وكوفي يتحدثان عن حياتهما في مصر

التقى Filgoal.com بالثنائي شيملس بيكلي ومحمد كوفي للحديث عن حياتهما في مصر.

ونستعرض معكم حديث الثنائي عن الحياة في مصر.

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ويلعب شيملس بيكلي في نادي مصر للمقاصة، وكانت بدايته في الدوري المصري بصيف 2014 ببتروجت.

أما محمد كوفي فيلعب لنادي سموحة وكان قد افتتح مشواره في الدوري المصري صيف 2006 بنادي بتروجت.

وسبق لكوفي اللعب لأندية بتروجت والزمالك والمصري بالدوري المحلي.

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