هدف لا ينسى - أيمن عبد العزيز وقذيفة "لا تخطئ المرمى"
الخميس، 14 مايو 2020 - 11:39
كتب : إبراهيم رمضان نادر عيد
لم يقدر لاعبو وسط زعيم الثغر على إيقاف أيمن عبد العزيز، وحين سنحت له الفرصة لم يتردد في التسديد مباشرة لثقته أن الكرة ستغرد في الشباك.
هدف لا ينسى - الحلقة 20
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5 مارس 1999.. الزمالك والاتحاد
تحرك في مساحة بحثا عن الكرة، ثم قرر التقدم بنفسه قرب منطقة جزاء الاتحاد، راوغ الأول ثم الثاني وأطلق قذيفة لم يراها الحارس إلا في شباكه.
يروي أيمن عبد العزيز عن هدفه الرائع في شباك سيد البلد "لطالما أفضل التسديد على المرمى كلما سنحت لي الفرصة، لأن قدمي مضبوطة على المرمى، أصوب بدقة وقوة، لذلك معظم تسديداتي لم تخطئ الشباك".
وواصل في حواره مع FilGoal.com "دائما في التدريبات كنت أتدرب على التسديد من بقاع عدة، من اليمين، من اليسار، الكرات المرتدة من الدفاع. أفضل التسديد من الحركة وليس من الثبات وهو ما حدث في هذا الهدف".
واستمر أيمن (41 عاما) "لابد للاعب الوسط أن يتقن التسديد من وضع الحركة لأنه كثيرا ما يمر بهذه اللحظات. لا أنسى تعليق كابتن مدحت شلبي على الهدف حين قال هدفا لا ينسى، سيظل معي طوال العمر".
وأتم "الهدف زاد ثقتي بنفسي كثيرا وجعلني أسدد أكثر بعد ذلك في مسيرتي، هدف من الأفضل لي مع الزمالك".
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