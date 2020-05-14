هدف لا ينسى - أيمن عبد العزيز وقذيفة "لا تخطئ المرمى"

الخميس، 14 مايو 2020 - 11:39

كتب : إبراهيم رمضان نادر عيد

هدف لا ينسى - أيمن عبد العزيز

لم يقدر لاعبو وسط زعيم الثغر على إيقاف أيمن عبد العزيز، وحين سنحت له الفرصة لم يتردد في التسديد مباشرة لثقته أن الكرة ستغرد في الشباك.

أخبار متعلقة
هدف لا ينسى - "بتعمل ايه يا سيد.. في حد بيشوط من نص الملعب!" هدف لا ينسى - إبراهيم سعيد.. من "مبطل كورة" إلى صاروخ قوته "10 ريختر" هدف لا ينسى – جمال جودة في الزمالك.. "شعرت بالاستهانة فسجلت أجمل أهداف مسيرتي" هدف لا ينسى - محمد عبد الجليل "جوكر الكوتشينة القشاش"

هدف لا ينسى - الحلقة 20

استرجع الحلقات السابقة بالضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا

5 مارس 1999.. الزمالك والاتحاد

تحرك في مساحة بحثا عن الكرة، ثم قرر التقدم بنفسه قرب منطقة جزاء الاتحاد، راوغ الأول ثم الثاني وأطلق قذيفة لم يراها الحارس إلا في شباكه.

يروي أيمن عبد العزيز عن هدفه الرائع في شباك سيد البلد "لطالما أفضل التسديد على المرمى كلما سنحت لي الفرصة، لأن قدمي مضبوطة على المرمى، أصوب بدقة وقوة، لذلك معظم تسديداتي لم تخطئ الشباك".

وواصل في حواره مع FilGoal.com "دائما في التدريبات كنت أتدرب على التسديد من بقاع عدة، من اليمين، من اليسار، الكرات المرتدة من الدفاع. أفضل التسديد من الحركة وليس من الثبات وهو ما حدث في هذا الهدف".

واستمر أيمن (41 عاما) "لابد للاعب الوسط أن يتقن التسديد من وضع الحركة لأنه كثيرا ما يمر بهذه اللحظات. لا أنسى تعليق كابتن مدحت شلبي على الهدف حين قال هدفا لا ينسى، سيظل معي طوال العمر".

وأتم "الهدف زاد ثقتي بنفسي كثيرا وجعلني أسدد أكثر بعد ذلك في مسيرتي، هدف من الأفضل لي مع الزمالك".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

لاعب ليفربول السابق: لا ينبغي أن نتوج بالدوري

لايف في الجول – هيثم فاروق: هؤلاء أكملوا نموذج النجاح في جيل الزمالك التاريخي

الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التخلي عن سعد سمير

إلغاء الدوري الكونغولي وتحديد البطل

اختفوا في ظروف غامضة - علاء كمال.. زميل صلاح والنني

هدف لا ينسى الدوري المصري مصر أيمن عبد العزيز
نرشح لكم
أخر الأخبار
ميرور: مورينيو قد يتسبب في تأجيل استئناف الدوري الإنجليزي خوفا على اللاعبين 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يويفا: لسنا مهتمين بإلغاء الدوري في فرنسا وهولندا.. وهذا ما يهمنا 13 دقيقة | أوروبا
فيديو في الجول - كيف يعيش أجانب الدوري؟ بيكلي وكوفي يتحدثان عن حياتهما في مصر 18 دقيقة | مصر
هدف لا ينسى - أيمن عبد العزيز وقذيفة "لا تخطئ المرمى" 41 دقيقة | الدوري المصري
منع البصق وتقبيل الكرة وحظر تبادل القمصان.. قواعد طبية صارمة لبطولتي أمريكا الجنوبية 9 ساعة | أمريكا
إصابة ديلي آلي أثناء عملية سطو على منزله 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
السولية: لو لم يكن طارق حامد مؤثرا لما تواجد في الزمالك ومنتخب مصر 10 ساعة | الدوري المصري
السولية: الأهلي أكبر المتضررين من توقف الدوري.. واستفادة واحدة من ذلك 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد "ضربه لرامز جلال"مرتضى يرفع غرامة طارق حامد 2 رسميا - لاريسا يعلن رحيل عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة" 3 إبراهيم حسن يرد عبر في الجول على تصريحات أسامة نبيه 4 مصدر في اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموعد النهائي قبل اتخاذ قرار إلغاء الدوري
قد ينال إعجابك