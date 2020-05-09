وكيله لـ في الجول: النني ليس لاعب بيشكتاش المعلن إصابته بكورونا

السبت، 09 مايو 2020 - 19:37

كتب : فادي أشرف

محمد النني - بشكتاش

طمأن علاء نظمي، وكيل محمد النني المحترف في بيشكتاش التركي، جمهور الكرة المصرية بشأن اللاعب المعار من أرسنال، وذلك بعد إعلان وجود إصابة بفيروس كورونا داخل النادي التركي.

وقال نظمي لـ FilGoal.com "النني سليم".

وأضاف في تصريحه المقتضب "النني ليس هو اللاعب المقصود في بيان بيشكتاش".

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وأصدر نادي بيشكتاش بيانا رسميا اليوم السبت أعلن من خلاله إصابة أحد لاعبيه وكذلك موظف داخل النادي، بفيروس كورونا.

ولم يذكر النادي التركي أي تفاصيل أخرى، بخصوص اسم اللاعب وكيفية إصابته. (طالع التفاصيل)

النني صاحب الـ 27 عاما انضم لـ بيشكتاش التركي على سبيل الإعارة قادما من أرسنال.

وشارك النني في 28 مباراة بقميص بيشكتاش ونجح في صناعة هدفين.

الدوري التركي هو آخر دوري أوروبي توقف، حيث أعلنت السلطات هناك إيقافه في الأسبوع الثالث من شهر مارس قبل 8 جولات من نهايته، ويتصدره طرابزون سبور بفارق الأهداف عن بلدية إسطنبول.

ومن المنتظر استكمال بطولة الدوري التركي بشكل طبيعي يوم 12 يونيو المقبل، حسبما صرح نيهات أوزديمير رئيس اتحاد الكرة التركي في وقت سابق.

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