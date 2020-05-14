تقرير - مورينيو للمدربين الخائفين من العودة: لتبقوا في المنزل وتشاهدوا الدوري الألماني

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي ونايجل بيرسون مدرب واتفورد وجرهام بوتر مدرب برايتون قلقهم الشديد من العودة والتسرع للعب المباريات. وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

ليرد جوزيه مورينيو مدرب توتنام عليهم قائلا: "إن لم ترغبوا في اللعب عليكم بالبقاء في المنزل ومشاهدة الدوري الألماني".

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عقدت اجتماعا مع لاعبي ومدربي المسابقة من أجل العودة إلى التدريبات خلال الأسبوع المقبل ومن ثم تحديد جدول زمني لاستئناف الموسم.

ويستعد الدوري الألماني لاستئناف المسابقة بداية من الأسبوع المقبل، ويسعى الدوري الإنجليزي للعودة خلال الشهر المقبل.

ويحرص كل من كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون ويورجن كلوب مدرب ليفربول على استئناف المسابقة، كما قال روي هودجسون أن ملاعب التدريبات ستكون آمنة للغاية.

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز جهزت ملفا من 40 صفحة بخصوص بروتوكول الوقاية لاستئناف التدريبات الجماعية ومن ثم الموسم، ونشرت شبكة "سكاي" تفاصيل الملف تعرف عليها من هنا.

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