مورينيو: موقفي لم يتم توضيحه.. أرغب بشدة في عودة الدوري في أسرع وقت

الخميس، 14 مايو 2020 - 13:52

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

نشر جوزيه مورينيو مدرب توتنام بيانا قال فيه إنه لم يتم توضيح موقفه في اجتماع رابطة الدوري الإنجليزي كما يجب، وأنه يتوق لعودة المسابقة في إنجلترا بشدة حينما يكون من الآمن فعل ذلك.

وصرح المدرب البرتغالي: "لا أعتقد أنه تم توضيح موقفي في الاجتماع بشكل عادل اليوم في الإعلام والتقارير، لم أطلب أي تأجيل قط".

وأضاف "أرغب في التدريب وأنا أتوق لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز في أسرع وقت حينما يكون من الآمن فعل ذلك، خاصة الآن ونحن نرى الدوريات الأخرى تستعد للعودة للنشاط".

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وواصل "أشعر بفخر كبير للغاية بالطريقة التي حافظ بها لاعبي على لياقتهم البدنية، أظهروا احترافية وشغف وانتماء كبير للغاية".

وأكمل "نحن نعمل جميعا بقوة كبيرة مع التشكيل من على بعد ونقدم تدريبات ونركض على مسافات متباعدة، والآن الملاعب متاحة أمامنا للتدريب وكذلك مراكز التدريب".

وتابع "كل لاعب ملتزم للغاية فيما يخص العمل الفردي والآن ننتظر التوضيح فيما يخص العودة للعمل مع مجموعات صغيرة مجددا، وأنا أدعم ذلك".

ما الذي حدث؟

صحيفة "ميرور" البريطانية نشرت تقريرا قالت إن مورينيو يقود بعض المدربين ويشاركهم مخاوف تخص استئناف المسابقة، كما أبدى تخوفا من ضعف اللياقة البدنية.

الصحيفة البريطانية قالت إن مورينيو صرح خلال الاجتماع بقلقه الشديد من إمكانية عودة المسابقة سريعا خاصة وأن اللاعبين بحاجة لشهر على الأقل لاستعادة لياقتهم. (طالع التقرير كاملا)

ليصدر مورينيو بيانا رسميا للرد على ما نشرته الصحيفة وبعض التقارير الأخرى بشأن أنه من قد يتسبب في تعطيل انطلاق المسابقة.

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