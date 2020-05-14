رابطة الدوري الإنجليزي تمنح الأندية واللاعبين حق تمديد العقود لما بعد 30 يونيو لإنهاء الموسم

نشرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بيانا رسميا منحت من خلاله الضوء الأخضر للأندية لتمديد عقود لاعبيها لما بعد 30 يونيو وحتى نهاية الموسم الجاري، بشرط التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وجاء نص البيان كالتالي: "كما أوضحت حكومة المملكة البريطانية يوم الإثنين رغبتها في عودة الرياضة بدون جماهير بداية من شهر يونيو المقبل، فرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تحاول معرفة إمكانية استئناف الموسم بعد ذلك التاريخ".

وأكمل "الأندية كانت قلقة حيال نهاية عقود لاعبيها ومشاكل تسجيلهم مع إمكانية استمرار الموسم الجاري لما بعد شهر يونيو".

وتابع "لذا، تم الاتفاق مع كافة الشركاء على أن الأندية واللاعبين بإمكانهم الاتفاق سويا على تمديد العقود لما بعد نهاية شهر يونيو وحتى نهاية الموسم الجاري".

وأضاف ريتشارد ماسترز رئيس الرابطة على البيان قائلا: "ما قررناه اليوم يؤكد أن الأندية يمكنها إتمام الموسم بنفس التشكيل الذي كان لديها قبل توقف الموسم".

وواصل "اللاعبون يمكنهم تمديد عقودهم لما بعد 30 يونيو حتى نهاية الموسم، لكن يجب أن يحدث اتفاق بين الطرفين".

حتى الآن لم يتحدد بعد موعد عودة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أشارت تقارير إلى أن عودة المسابقة قد تتأخر لما بعد 12 يونيو.

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