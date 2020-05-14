ميرور: طلبات وأسئلة لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز قد تعطل استئنافه

طلب لاعبو الدوري الإنجليزي المزيد من الإجابات حول التهديدات التي تحيط باستئناف الدوري الممتاز لموسم 2019-2020 وكذلك خطة العودة للتدريبات. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وشعر قادة الفرق وممثلي رابطة اللاعبين المحترفين بالامتعاض لقلة المعلومات بشكل كبير الأمر الذي تسبب في المزيد من الشكوك لدى اللاعبين.

وتحدث الثنائي تروي ديني قائد واتفورد ومارك نوبل قائد وست هام يونايتد حول شكوكهم ومخاوفهم إزاء قدرة الدوري الإنجليزي على استئناف الموسم بالفعل أم لا.

وتوجد كذلك بعض الأسئلة المستمرة من اللاعبين حول الاستمارات التي تطلب أنديتهم أن يوقعوا عليها بشأن إطاعتهم فيما يخص سياسة التعامل مع فيروس كورونا، لكن اللاعبين يرغبون في التأكد بأنهم لا يوقعون وهم يتنازلون عن حقوقهم العمالية.

وأصرت رابطة الدوري الإنجليزي للاعبين أنها ليست توضيحا طبيا لكنها مجرد اتفاق لتوضيح أن اللاعبين قد اطلعوا كليا على الخطوط العريضة وأنهم سيتبعون البروتوكول كاملا للعودة للتدريبات.

وأبدى بعض اللاعبين رغبتهم في العودة فعليا لكن كان هناك شعورا قويا خلال الجلسة التي استمرت لساعتين أنهم يرغبون في مزيد من الإجابات قبل الموافقة على طلب العودة.

وأشار التقرير إلى أنه أصبح من غير المرجح عودة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 12 يونيو المقبل.

وتستعد الأندية لمفاوضات أخرى يوم الخميس مع اللاعبين، لكن وفقا للتقرير فصحيفة "ميرور" البريطانية أوضحت أن اللاعبين سيقاومون فكرة العودة خوفا على أنفسهم وعائلاتهم.

وحتى الآن لم يعرف بعد إذا ما كانت التدريبات ستستأنف بداية من الأسبوع المقبل أم لا.

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