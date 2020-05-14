السولية: لو لم يكن طارق حامد مؤثرا لما تواجد في الزمالك ومنتخب مصر

الخميس، 14 مايو 2020 - 01:38

كتب : FilGoal

طارق حامد

أشاد عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلي بطارق حامد لاعب الزمالك مؤكدا أنه لو لم يكن مؤثرا لما تواجد في صفوف فريقه وانضم لمنتخب مصر.

وتحدث السولية عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "طارق حامد لاعب مجتهد ويستحق مكانه في منتخب مصر، حينما لعبت بجواره عرفت مدى جودته"".

وواصل "لو لم يكن طارق لاعبا مؤثرا لما تواجد في الزمالك ومنتخب مصر".

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وأضاف "طارق يستحق المكانة التي وصل لها".

وعن مواجهة الزمالك في الدوري التي لم يحضر لها النادي الأبيض قال السولية: "تمنينا ملاقاته لتعويض هزيمة السوبر ولكن لم يحدث".

وأكمل "تدربنا على ركلات الترجيح قبل لقاء السوبر ولكن هذا هو عامل التوفيق".

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