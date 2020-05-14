السولية: لو لم يكن طارق حامد مؤثرا لما تواجد في الزمالك ومنتخب مصر

أشاد عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلي بطارق حامد لاعب الزمالك مؤكدا أنه لو لم يكن مؤثرا لما تواجد في صفوف فريقه وانضم لمنتخب مصر.

وتحدث السولية عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "طارق حامد لاعب مجتهد ويستحق مكانه في منتخب مصر، حينما لعبت بجواره عرفت مدى جودته"".

وواصل "لو لم يكن طارق لاعبا مؤثرا لما تواجد في الزمالك ومنتخب مصر".

وأضاف "طارق يستحق المكانة التي وصل لها".

وعن مواجهة الزمالك في الدوري التي لم يحضر لها النادي الأبيض قال السولية: "تمنينا ملاقاته لتعويض هزيمة السوبر ولكن لم يحدث".

وأكمل "تدربنا على ركلات الترجيح قبل لقاء السوبر ولكن هذا هو عامل التوفيق".

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