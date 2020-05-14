مرتضى منصور: ملف للفيفا يشمل قضية نادي القرن والعنصرية ضد شيكابالا والقمة.. أحذر الجنايني بسبب الدوري

الخميس، 14 مايو 2020 - 00:21

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تجهيز ملف شامل للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمناقشة عدد من القضايا.

وحذررئيس الزمالك، الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني من فكرة منح الأهلي لقب الدوري إذ تم الإلغاء رسميا.

وقال مرتضى منصور: "يجتمع مجلس الإدارة ويجهز ملف كامل لتقديمه للاتحاد الدولي (فيفا) ومناقشة عدد من القضايا".

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وتابع "سيشمل الملف قضية نادي القرن الإفريقي بالإضافة للقمة التي تم احتسابها للأهلي دون أن تلعب".

وأضاف رئيس الزمالك "أيضا بالملف العنصرية ضد محمود عبد الرازق (شيكابالا)".

وشدد "بعد أن تمت معايرته بسب لون بشرته وبلده أسوان والصعيد".

وحذر رئيس الزمالك قائلا: "أحذر عمرو الجنايني من منح الأهلي لقب الدوري إذا تم الإلغاء الرسمي".

أضاف "نحن لسنا في عزبة أو يتم أخذ شيء بالقوة والبلطجة".

وأتم تصريحاته "إذا تم الإلغاء يلغى الموسم بالكامل دون بطل أو هبوط وكأنه لم يكن".

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