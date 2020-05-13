سكاي: الاتحاد الإنجليزي ينقل نزاعه مع فيفا إلى المحكمة الرياضية

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مقاضاة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في المحكمة الرياضية على خلفية العقوبة الموقعة عليه مع تشيلسي منذ فبراير من العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وستنظر المحكمة الرياضية في شكوى الاتحاد الإنجليزي ضد فيفا يوم 26 يونيو المقبل.

وكان فيفا قد عاقب الاتحاد الإنجليزي وتشيلسي خلال العام الماضي بسبب خروقات تخص قواعد الانتقالات الدولية وتسجيل اللاعبين دون 18 عاما.

وتم توقيع عقوبة إيقاف تشيلسي من إبرام الصفقات بجانب غرامة مالية وتم تقليلها بعد استئناف العقوبة في المحكمة العليا الرياضية.

أما الاتحاد الإنجليزي فقد خرق قواعدا خاصة بتسجيل اللاعبين صغار السن وتم تغريمه مبلغ 290 ألف جنيه إسترليني بعد الاستئناف.

ومُنح الاتحاد ستة أشهر لتوضيح موقفه فيما يخص الانتقالات الدولية وتسجيل اللاعبين الصغار لأول مرة.

وقال الاتحاد الإنجليزي إنه سيستأنف ضد العقوبة ويستمر في العمل مع فيفا وتشيلسي لكي يحدد المشكلة في القضية.

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