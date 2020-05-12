الرجل الثاني – ثلاثية طارق يحيى في الزمالك: رفضت إبلاغ قرار الإقالة مرتين.. وأفضل من عملت معه

ينتبه الكل دائما لدور المدرب والخطة التي يلعب بها وطريقته في اللعب وعلاقته مع اللاعبين والجمهور والإدارة.

لكن في الظل هناك رجل آخر يقوم بكل شيء ومهمته لا تقل أهمية عن أهمية المدير الفني.. إنه المدرب العام الرجل الثاني في أي جهاز فني.

وفي تلك الحلقة سنستعرض ثلاثية طارق يحيى في الزمالك مع كارلوس كابرال وأوجوستو إيناسيو ونيبوشا.

الجزء الأول

عهد كارلوس كابرال

من اللاعب الذي كان يعتبره الجهاز الفني مدربا آخر داخل الملعب؟

حسام حسن وحازم إمام.

موقف حدث ولم تخبره للمدرب من أجل مصلحة الفريق؟

خلال تولي كمال درويش رئاسة النادي أقيل كابرال من منصبه وكانت الإدارة تعاقدت مع نيلو فينجادا ولم يعلم كابرال شيئا.

طُلب مني أن أبلغه بالقرار ولكنني رفضت لأن الأمر كان محرجا لي.

مازالت أتواصل معه حتى الآن وخلال تواجده في الزمالك جلب لي قميص عليه توقيع الأسطورة بيليه ومكتوب عليه "مستر طارق" ومازال هذا القميص معي.

قرار اتخذه المدرب ولم تتفق معه فيه؟

بالنسبة لي المدرب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة.

قرار اتخذه المدرب وتسببت في تغييره وكان شيئا إيجابيا؟

كنا نلعب ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ورفضت أنا والجهاز المعاون إشراك حازم إمام وطلبنا من كابرال أن نلعب بمدافعين ووسط ملعب قوي على أن يشارك حازم في الإياب في القاهرة لأن هناك أمطارا وأرضية الملعب غير مناسبة لنا.

لم يلعب حازم بالفعل وقال لنا كابرال إن رؤيتنا كانت صحيحة.

أكثر شيء استفدت به من كابرال؟

هدوءه في التعامل مع كل المواقف.

أفضل مدرب عملت معه؟

كابرال هو الأفضل بكل تأكيد.

الجزء الثاني

عهد أوجوستو إيناسيو

من اللاعب الذي كان يعتبره الجهاز الفني مدربا آخر داخل الملعب؟

محمود عبد الرازق "شيكابالا".

موقف حدث ولم تخبره للمدرب من أجل مصلحة الفريق؟

في مؤتمر صحفي تحدث معي علاء مقلد وقال لي الرئيس مرتضى منصور يبلغك إنك ستقود مباراة النصر السعودي في البطولة العربية لأنه أقال إيناسيو.

وحينما سُئلت في المؤتمر هل حضوري بدلا منه يعني رحيله أجبت بالنفي احتراما له.

قرار اتخذه المدرب وتسببت في تغييره وكان شيئا إيجابيا؟

أشرك مصطفى محمد في البطولة العربية وقلت له سيكون صعبا عليه في البداية وكنا نواجه فريقا ليبيا وبالفعل تم تبديله بعد 20 دقيقة.

أكثر شيء استفدت به من إيناسيو؟

هادئ لكن مشكلته في ضعف الرؤية الفنية لمساعديه.

الجزء الثالث

عهد نيبوشا

من اللاعب الذي كان يعتبره الجهاز الفني مدربا آخر داخل الملعب؟

طارق حامد.

موقف حدث ولم تخبره للمدرب من أجل مصلحة الفريق؟

نبيوشا كان شخص متعاون جدا وخلال لقاء حرس الحدود طُلب منا التقدم باستقالتنا أنا وحسين السيد ولم أخبره إلا في اليوم التالي بعدما اتصل بي وسألني عن سبب عدم حضوري للمران.

أبلغته بما حدث وأن استقالتنا لنتيح للجهاز الفني فرصة العمل بشكل أفضل.

لم أخبره بالقرار في الحافلة عقب المباراة تجنبا للمشاكل.

قرار اتخذه المدرب وتسببت في تغييره وكان شيئا إيجابيا؟

لم يكن هناك أي شيء غير طبيعي، كان يلعب بالتشكيل المتاح.

أكثر شيء استفدت به من نيبوشا؟

حماسي للغاية مع الجمهور.

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