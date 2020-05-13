ميدو: الدوري المصري لن يعود هذا الموسم.. وحرب شرسة قادمة بين الأهلي والزمالك

قال أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك ومصر للمقاصة السابق، إن الدوري المصري لن يعود للموسم الجاري وسيتم إلغاء جميع نتائجه كما أن مواجهات دوري الأبطال والكونفدرالية المتبقية ستلعب في أسبوع واحد على أرض محايدة.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في رأيي الدوري المصري لن يعود هذا الموسم وسيتم إلغاء جميع نتائجه، مباريات إفريقيا المتبقية سيتم لعبها في أسبوع واحد فقط في سبتمبر في دولة محايدة إن لم يفاجئنا فيروس كورونا بموجة ثانية".

وتطرق للحديث عن مستقبل اتحاد الكرة قائلا: "ستكون هناك منافسة شرسة بين هاني أبو ريدة وأحد المرشحين الأقوياء الذي يتم تحضيره الآن".

وواصل "شكل اللائحة الأساسية سيكون مفصل على هذا المرشح، سيتم تشكيل رابطة الأندية وسيكون دورها في الأعوام القادمة أهم من دور اتحاد الكرة، ستكون من خمسة أعضاء ورئيس يتم انتخابهم من الـ18 ناديا في الدوري".

وأكمل "سيتم انتخاب رئيس الرابطة بالتصويت بين الأعضاء الـ6 المنتخبين من الـ18 ناديا في الدوري الممتاز، كل نادي سيرشح شخصا ليكون مندوبا عنه في رابطة الأندية".

وتابع "تغيير كبير في شكل إدارة الكرة المصرية في الأعوام القادمة وفيفا لن يتنازل عن حقوقه في إثبات سيادته الكاملة على الاتحادات الوطنية، بداية من موافقته على اللائحة الأساسية التي سيتم طرحها على الجمعية العمومية".

وأردف "رئيس رابطة الأندية في السنوات القادمة سيكون بنفس أهمية رئيس اتحاد الكرة بل أهم في رأيي بكثير، الحرب القادمة بين الزمالك والأهلي على من سيكون رئيس الاتحاد ثم رئاسة الرابطة هل ممثل الأهلي أم الزمالك أم طرف آخر".

وأتم "ستكون حربا شرسة، أشرس بكثير من حرب سوق اللاعبين".

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